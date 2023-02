OVO JE ŽELJKO IZ JAGNJILA, DOBITNIK STANA U BEOGRADU: "Ja svima pričam da ću dobiti, a oni mi kažu...!" Evo šta će s nekretninom!

Trosobantan u Beogradu u naselju "Petica" je došao u prave ruke, svima sam pričao da ću dobiti stan u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi", ali niko od komšija mi nije verovao, kaže za Kurir Željko Mijatović (32) iz sela Jagnjilo kod Mladenovca, dobitnik stana u Bloku 63 na Novom Beogradu.

- Imam dva sina od deset i sedam godina. Kad porastu i krenu na školovanje taman će imati svoj krov nad glavom u prestonici ako odluče da dođu tamo. Biće mesta za obojicu. Od prvog dana sam počeo da igram nagradnu igru i nekako sam imao osećaj da ću da dobijem stan.

U kući smo pričali po tome kako ćemo urediti stan kad ga dobijemo. Kad sam pričao komšijama da igram nagradnu igru, da sam uporan i da sam do sada poslao između 400 i 500 računa svi su mi rekli da se ne zamlaćujem time i da nema šanse da izvuku baš mene. Dokazao sam im da je uz malo sreće i dosta upornosti sve moguće - kaže kroz smeh Mijatović, koji inače radi kao montažer liftova.

U pretposlednjem izvlačenju prvog kola "Uzmi račun i pobedi" dvosoban stan u naselju "Zemunske kapije" dobio je Zoran Stojičić (56) iz Beške, koji radi na železnici u Rumi.

- U subotu uveče imao goste, puna kuća ljudi, došla mi i mala unučica, svi bili skoncentrisani na nju. Na izvlačenje sam skroz zaboravio. Oko pola sedam kreće uporno da zvoni telefon. Zove me prvo kolega koji mi čestita i kaže da sam dobio stan. Znao sam da je on šaljivdžija pa mu zato i nisam odmah poverovao. Dolazi drugi, treći poziv od komšija i prijatelja, stiže mi fotografija sa izvučenim mojim imenom i tada kreće slavlje u kući. Slavilo se sinoć do kasno u noć, a danas idem do kafane da častim društvo - priča nam Stojičić i dodaje:

- Nagradnu igru sam počeo da igram pre deset dana. Aplikaciju mi je instalirao zet i otada sam poslao najviše 200 računa. Izgleda da mi je onaj koji sam skrenirao među prvima bio dobitni. Za samo 800 dinara stan u Beogradu, pa to nije moglo da mi se desi ni u najluđim snovima.

Srećni dobitnik kaže da još uvek ne može da poveruje da će imati stan u prestonici te i da će se uveriti tek kad dobije ključ u ruke.

- Još uvek nemam predstavu o tome šta ćemo raditi sa stanom. Ovde živim u svojoj porodičnoj kući sa sestrom i majkom, ali kad potpišemo ugovor dogovorićemo se šta ćemo s njim. Do sada sam imao samo gubitke, a ovo je prvi put u životu da dobijem nešto. Oni koji me poznaju zovu i čestitaju kažu da su ključevi otišli u prave ruke.

U pretposlednjem izvlačenju je učestvovalo 90.338.279 računa koja su poslala 876.605 učesnika nagradne igre.

