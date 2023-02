"DA ME NEKO KOKNUO DOBIO BI ORDEN ZA TO!" Tuđman proglasio Zafranovića izdajnikom Hrvatske: Bilo mi je gadno šta moja vrsta radi!

Proslavljeni jugoslovenski režiser Lordan Zafranović upao je u temu osude zbog filma koji je nameravao da snimi.

Tematika filma su bile žrtve u Jasenovcu jer je režiser bio užasnut činjenicama koje je otkrio, ali mu je ta ideja donela dosta turbulencije u život.

Prvo se osvrnuo na to kako je došao na ideju radnje filma, ali i zašto je došao u nemilost Tuđmana.

foto: Kurir televizija

- Pravim film o Jasenovcu i studiram to. Te filmove sam pravio jer sam sasvim slučajno bio u Jasenovcu i to me užasnulo. Sedam dana sam razmišljao, kao ljudskom biću bilo mi je gadno da to moja vrsta radi. Prvo sam napravio dokument o tome. Mi pravimo taj film, a odmah su mi rekli da će ga staviti u bunker i nikad ga neće prikazivati. Rekli su da niko nije zadovoljan, od đaka do akademika. Onda dolazi Tuđman, 80-ih godina, piše Milki Planinc koja je bila na vlasti da je Zafranović našravio film koji ima 600.000 žrtava - započeo je Lordan Zafranović, pa nastavio:

- U to vreme poveli smo polemiku u novinama gde sam ja rekao da je Tuđman istoričar-amater. Onda je on došao na vlast i u knjizi "Bespuća zbilje" na 5 stranica napisao da sam ja izdajnik hrvatskog naroda. U to vreme ta knjiga je bila kao biblija, mogao je bilo ko da me kokne na ulici i dobije orden. Sa njim sam imao određene probleme i to je to. Ja sam se samo mako. I s filmom o suđenju Artukoviću hteo sam da raskrinkam šta je bila NDH. Ni do dan danas taj film nije prikazan.

01:16 TUĐMAN ME PROGLASIO IZDAJNIKOM HRVATSKE, DA ME NEKO KOKNUO DOBIO BI ORDEN ZA TO

- Tražio sam od tri predsednika da se formira okrugli sto, da se i desnica i levica izjasne o tom problemu. A film je prikazivan po celom svetu u međuvremenu. A hteo sam samo da sa sebe skinem ustašku košulju i sa ljudi koji to nisu. Ako je moj cilj da kritikujem ono što u mom biću ne valja, to ću i napraviti. Moje biće je vezano za koren koji je imao mrljetinu koju svi treba da izvadimo i zbrišemo je sa zemlje - rekao je režiser, pa dodao:

- Na žalost, to se ne dešava i pitanje je do kad će trajati. Zašto niko od hrvatskih političara ne klekne u Jasenovcu i zatraži oprost, poput Vilija Branta? To je bio radni logor, ja sam se bavio tim zlom. Kako pojedinačnim, tako i masovnim. Bez obzira na broj žrtava. Meni je bilo pitanje ko stvara o kako se to zlo više ne može zaustaviti. To je naš prvi i osnovni zadatak. Ne zato što kritikujem loše stvari u svojoj zemlji ne zato što je ne volim već obrnuto. Kririkom želiš da promeniš stvari zato što nešto voliš.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs