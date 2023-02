METEOROLOG ĐURIĆ OBJAVIO DETALJNU PROGNOZU ZA NAREDNU NEDELJU: Precizirao tačno u dan i otkrio da li nas čeka ZAHLAĐENJE!

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je na svom Fejsbuk profilu vremensku prognozu za naredne dane.

- U toku večeri i noći do severnih, a tokom noći i ponedeljka i do ostalih predela Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, uz prolazno jače naoblačenje, ponegde sa kišom. Vetar će biti u skretanju na jak severozapadni, a preko Panonske nizije očekuje se prodor svežije vazdušne mase.

U ponedeljak će na severu Srbije biti suvo, u ostalim predelima promenljivo oblačno, ponegde sa kišom, na višim planinama sa susnežicom i snegom. Ne očekiju se obilnije i značajnije padavine, a i pored pada temperatura, zahlađenje neće biti izraženo, jer će ostatati i dalje natprosečno toplo.

Jutarnja temperatura biće od jedan do sedam stepeni, u Beogradu do šest, a maksimalna dnevna biće od 10 do 14 stepeni, u Beogradu do 12 - napisao je Đurić.

Dodaje i da će početkom sedmice ojačati snažan anticiklon sa zapada Evrope i das će biti dominantnan nekoliko narednih dana, što će Srbiji doneti stabilno, vedro i suvo, ali i veoma toplo vreme.

- U Srbiji u utorak i u sredu ujutro vedro i hladno, ponegde sa maglom, a u južnim i centralnim predelima očekuje se i slab mraz. Tokom dana biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura biće od minus dva na jugu do četiri stepena na severu Srbije i u Beogradu, a maksimalna dnevna biće od 15 do 20 stepeni, u Beogradu do 18 - navodi meteorolog i dodaje:

- U četvrtak se očekuje povećanje oblačnosti i malo svežije vreme. U petak i u subotu očekuje se umereno do pretežno oblačno, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće južni vetar i biće i dalje toplo, uz temperature od 12 do 18 stepeni, u Beogradu do 15-16 stepeni.

Đurić piše i da se tokom sledećeg vikenda očekuje i prodor hladnog fronta, pa će doći do zahlađenja, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.

- Drugog dana vikenda biće hladnije, maksimalna temperatura od osam do 14 stepeni, u Beogradu do 12. Prosečna maksimalna temperatura za ovo doba godine je od pet do 10 stepeni, tako da su temperature ovog vikenda i za 10 stepeni više od proseka, a takva situacija očekuje se i tokom utorka i srede. Natprosečno toplo ostaće sve do kraja sledeće sedmice, a onda će tokom sledećeg vikenda i na samom kraju februara doći do pada temperatura, ali prema trenutnim prognozama one će i dalje za koji stepen biti iznad prosečnih vrednosti. Dakle, na vidiku nema zahlađenja u obliku prave zime sa snegom, a ova zima biće i jedna od najtoplijih ikada.

