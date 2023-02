"IZMEĐU PREKANCEROZE I RAKA GRLIĆA MATERICE JE 6 DO 12 MESECI" Dr Igor Jeremić tvrdi: Ovo je najbolji protokol u lečenju (VIDEO)

U našoj zemlji, svake godine, od karcinoma grlića materice oboli 1.500 žena, dok polovina njih izgubi bitku od ove opake bolesti.

Međutim, ni u drugim evropskim zemljama statistika nije sjajna. Ono što zabrinjava je činenjica da žene koje žive u Nemačkoj, ali i u drugim delovima sveta, sve češće dolaze po dijagnozu i lečenje u Srbiju.

Dr Igor Jeremić, specijalista ginekologije, kaže da ove pacijentkinje imaju 2. i 3. grupu Papa testa, koju tamošnji lekari ne uzimaju za ozbiljno.

Sa njim je ovog jutra razgovarala novinarka Kurir TV Ivana Jovanović i otkrila šta se krije iza ovakve prakse.

- Te žene dolaze u periodu prekanceroze, s alazom Papa 3B, 3C i 3D, čak i sa 4 što je pandan našoj prekancerozi. Žene mi najčešće dolaze iz skandinavskih zemalja, Nemačke, Austrije i Švajcarske. Mislim da se radi o pristupu koji je nalik na ono vreme od pre 20 godina. Ali danas se drugačije živi, HPV se drugačije ponaša. U evropskim zemljama vlada mišljenje "šta će devojci od 17 godina teška HPV infekcija?" - objašnjava sr Jeremić.

Srspki ginekolog objasnio je u čemu se njegov prustup lečenju razlikuje od onog koji preovladava u Evropi.

- Ovo pričam iz proverenih izvora jer predajem na svetskim kongresima. Nije to problem u Srbiji već svuda, ali ja znam kako to da dijagnostikujem. Da biste došli do kolposkopskog pregleda koji je zlatni standard u dijagnostici HPV infekcije, treba da prođete čitav niz dijagnostika i testova. To je gubljenje dragocenog vremena. Ako čekate da dođe do promene Papa nalaza, koji je često normalan i kod karcinoma grlića materice, vi ste već izgubili dragoceno vreme. Onda reagujete kolposkopskim pregledom, možda HPV tipizacijom. A ja uvek kažem, teška prekanceroza je milimetar od karcinoma, ili u vremenskom trajanju kod mladih devojaka od 6 do 12 meseci - smatra dr Jeremić.

Pojasnio je i sa kakvim se situacijama susreće u praksi i na koji način pokušava da objasni kolegama u čemu je problem.

- Upravo je to razlog što žene iz Evrope nekako traže spas kod mene jer znate da je tehnika koju primenjujem jedinstvena u svetu. Za dva minuta u lokalnoj anesteziji, žene su bukvalno izlečene. Vi tamo imate slučaj da mladim devojkama neće ništa da diraju jer će im to uticati na trudnoću, a onda ih dovedete u stanje teške prekanceroze gde primenite daleko radikalniju proceduru, koja će sigurno oštetiti njihov grlić. I dolazimo u začarani krug. Meni je, ne mogu da kažem drago, dolazi pacijentkinja iz Amerike koja prima američku terapiju da reši problem u mojoj zemlji - dodaje ginekolog.

Jeremić za kraj podvlači redosled kojim se tretira patologija grlića materice.

- Žene pominju HPV tipizacioju papa testom, ali prvo ide kolposkopija. Jer ja tim pregledom znam koliko je teška promena i da li žena ima HPV infekciju. Ako mi žena dođe i kaže da hoće prvo HPV tipizaciju, tako je lekar rekao, to je pogrešan protoklol i taj lekar nije dobro upućen u patologiju grlića materice.

