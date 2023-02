JOVANA SE U ADANI VERILA VEČE PRED NAJJAČI ZEMLJOTRES: Otac je moli da se vrati u Požegu, ona neće LJUBAV NE ZNA ZA STRAH

Jovana Obrenović je iz Požege u Tursku došla na postdiplomske studije. Veče pred zemljotres verila se u Adani s turskim državljaninom. Poziv oca da sa verenikom dođe u Srbiju nije mogla da prihvati. Kaže da ne može sada da ode iz Adane, kada je cela regija u centru humanitarne krize i kada je ljudima i dalje potrebna velika pomoć.

Činilo se da u Turskoj, pogotovo u regionima koji je pogodio zemljotres kao što su Kahranmanmaroš, Gazijantep, Adijaman, nije ostalo srpskih državljana. Ipak to nije tačno, Jovana Obrenović je u Adani, koja se nalazi oko 100 kilometara od epicentra zemljotresa.

U prvom zemljotresu u Adani srušeno je 14 solitera, prošle sedmice i sinoć još po jedan.

foto: Printscreen/RTS

Jovana je u Tursku iz Požege došla na postdiplomske studije iz međunarodnog humanitarnog prava.

Kaže da se nalazi u Adani zato što je to bilo planirano putovanje zbog veridbe s turskim državljaninom, koja je bila upravo to veče pred prvi zemljotres.

"Niko nije očekivao da će doći do ovakve katastrofe, iako oni ovde imaju dosta dobre aplikacije koje prate pomeranje tla i upozoravaju građane. Nikakvo upozorenje se nije desilo ni dan pre, ni par minuta uoči potresa, tako da su svi bili u šoku", priča Obrenovićeva.

Kaže da su svi bili kod kuće, jer se potres dogodio oko 4.15 ujutru i da su ljudi u panici samo izleteli na ulice, gde su i ostali narednih dana.

"Tek posle četiri-pet dana ljudi su počeli da se vraćaju kući i normalno žive. Međutim, mislim da posle ovog podrhtavanja tla sinoć, niko više neće biti u kući bar narednih mesec dana", navodi državljanka Srbije.

U međuvremenu je sa svojim verenikom promenila mesto stanovanja, gde je tlo drugačije. Kuća se nalazi na steni, gde su, kaže, potresi dosta manji.

"Međutim, prijatelji su mi rekli da je potres bio skoro istog intenziteta, moguće je da je to bilo usled same traume. Par zgrada se ponovo srušilo, mada su to zgrade koje su bile oštećene u prvom zemljotresu i do sada ovde nije bilo povređenih", kaže ona.

Dodaje i da se sada ponovo pokreće postupak provere koje su zgrade oštećene u poslednjem sinoćnjem zemljotresu.

foto: Printscreen/RTS

Otac Dragan: Počeću da se tresem i bez Rihtera

Dragan Obrenović, Jovanin otac iz Požege, za RTS kaže da ne zna kako je preživeo prvi zemljotres u Turskoj.

Pozvao je Jovanu da sa svojim verenikom, njegovim budućim zetom, dođe u Požegu, ali ona na to nije pristala.

"Ovaj sinoć zemljotres, šta da vam kažem. Čini mi se da dok se smiri Turska, ja ću početi da se tresem bez Rihtera. Ali šta ću, razgovarao sam sinoć s njom odmah posle tog potresa. Ona meni kaže 'tata, zar hoćeš sada da me skloniš kad smo bukvalno u humanitarnoj žiži i hoćeš da me skloniš odatle'. Valjda ljubav i mladost ne znaju za strah. Eto, to je to i moje je da prihvatim sve tako kako je, i eto, šta ću", poručuje otac.

foto: Printscreen/RTS

Ljudima je i dalje potrebna velika pomoć

Jovana navodi da je dosta ljudi iz Adane počelo da se seli u druge delove države, neko kod rodbine, neko kod poznanika i prijatelja.

"Nisam sigurna kako će ljudi reagovati posle sinoćnjeg potresa, dosta ljudi je i dalje na ulici. Mislim da su ljudi spremni i da se potpuno isele iz ove regije s obzirom na to da ne mogu uopšte više ni da spavaju noću. Svi se budimo i mislimo da osećamo nova podrhtavanja", prenosi Jovana iskustva iz Turske.

Kaže da će situacija dosta doprineti pozivu za koji se opredelila, međunarodno humanitarno pravo, u budućem radu. Pogotovo kad vidi ljude koji se muče, koji gube porodice i koji su izbezumljeni zbog cele situacije.

To je, ističe, još više natera da radi na tome.

"Sve humanitarne organizacije koje su pomagale na terenu dosta brzo su reagovale, ali i dalje im je potrebno dosta novca, dosta pomoći, odeće za sve ljude koji i dalje spavaju na ulicama. Ukoliko se ovi potresi nastave, mislim da će ovi brojevi samo skakati", zaključuje Jovana Obrenović iz Adane.

(Kurir.rs/RTS)