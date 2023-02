"IMA LI SPASA OD ZAVISNOSTI OD INTERNETA" Crnić: Prekomerno korišćenje društvenih mreža isto kao upotreba psihoaktivnih suspstanci

Zavisnost od interneta je prvi definisao dr Ivan Goldberg 1995. godine. Ona se može opisati kao klinički poremećaj sa snažnim negativnim posledicama na socijalno, radno, porodično, finansijsko i ekonomsko funkcionisanje ličnosti.

Preterano korišćenje kompjutera, odnosno Interneta često se povezuje čak i sa zanemarivanjem osnovnih životnih potreba kao što su spavanje, hrana, toalet… Sa pojavom društvenih mreža kao i unapređenjem igrica dolazi i do ekstremnih slučajeva u kojima pojedinci počinju da žive u virtuelnom svetu.

Koliko smo zavisni od interneta, da li su ovome podložnije mlade ili starije generacije i koja je razlika među njima, i kako napraviti pravi balans u životu, razgovarali su voditelji emisije "Puls Srbije" sa dr Katarinom Crnić sa Klinike za bolesti zavisnosti i Darkom Sokovićem, rukovodećim partnerom za strategiju i razvoj u organizaciji "Propulsion".

02:16 Koji su prvi znaci zavisnosti od interneta?

Koji su prvi znaci zavisnosti od interneta objasnila je Crnić.

- Možemo reći da je to zavisnost i preterana upotreba interent sadržaja. Prvi znaci su zanemarivanje nekih obaveza, zarad ostanka na internetu - rekla je.

Soković je prokomentarisao nesvesnost korisnika o konstantnom korišćenju interneta.

- Postoje čitavi timovi koji se bave provođenjem vremena ljudi na internetu. Na Tik-Toku ljudi provode 190 miliona sati dnevno, a da to prevedem u godine to je 2,5 hiljade godina korisničkog iskustva svakog dana! Tik-tok je očigledno prepoznao kako da zadrži pažnju korisnika i to satima, satima - rekao je Soković.

O posledicama interneta ispričala je Crnić.

- Sinonim za ovo je zavisnost od psihoaktivnih supstanci, posledice su slične. To je u stvari mehanizam koji naš mozak registruje. Konzumacijom interneta dolazi do boravka isključivo u tom svetu - pojasnila je.

