"IZ STRAHA DA NE UMREMO, PROPUSTILI SMO ŠANSU! Rekli smo: Pohapsili smo teroriste, ALI..." Karan otkrio detalje iz akcije 90-ih

Na portalu Kurira nedavno je osvanuo tekst koji je skrenuo veliku pažnju.Prepričana je sudbina kapetana Vladimira Jagara oficira bezbednosti u bivšoj SFRJ koji je značajno doprineo da se shvati scenario razbijanja bivše države.

Naime on je u okviru operacije "štit" obezbedio krunske dokaze o naoružavanju hrvatskih paravojnih jedinice. Kapetan Jagar je snimio bivšeg generala JNA Martina Špegelja i dokumentovao njegovo delovanje na razbijanju Jugoslavije i napadu na Jugoslovensku narodnu armiju.

Ljuban Karan, potpukovnik KOS-a u penziji, gostovao je u Pulsu Srbije gde se dotakao kapetana Vladimira Jagara.

- Siguran sam da je taj čovek bio junak svog vremena. Izneo je jednu takvu operaciju, a bilo mu je ugroženo sve što je imao jer je bio u samom srcu zbivanja. Mada, nije on jedini. Slično su i prošli i oni koji su hapšeni iz grupe "Labrador" u tom periodu i koji su razmenjeni, ali ovde nisu doživeli neku satisfakciju. Zapostavljeni su i nisu dobili prava koja im sleduju - rekao je Karan.

foto: Kurir televizija

Potom se osvrnuo na jedno svoje iskustvo koje je proživeo u tom periodu.

- Ja sam radio jednu operaciju na teritoriji Hrvatske. Vodio je tu operaciju general Vasiljević. Operacija je bila uspešna, međutim, uvek ima ono ali. Rezultati te akcije , iako su operativce dolazili uz rizike, nisu eksploatisani i nisu iskorišteni. Desio se apsurd i mi smo tražili objašnjenje - rekao je Karan.

- Na teritoriji Hrvatskre smo radili iako smo bili inkognito. Ljudi su neki znali šta radimo i pitali su nas da li je rešeno jer su očekivali da će se cela ta antisrpska aktivnost na teritoriji Hvatske rešiti. Mi smo ne znajući šta se dešava rekli po pravilu da su oni sigurno pohapšeni. Otišla je i iformacija u medije. Međutim, to se nije desilo i nisu bili uhapšeni. Mi smo i sami revoltirani i tražili smo da nam se to objasni - naveo je Karan i dodao:

05:00 IZ STRAHA DA NE UMREMO, PROPUSTILI SMO ŠANSU! Rekli smo: Pohapsili smo teroriste, ALI... Karan otkrio detalje iz akcije 90-ih

- Održan je sastanak u komandi vazduhoplovstva. Rečena nam je jedna katastrofalna stvar u smislu procene budućih događaja. Nama je rečeno zašto da u operaciji hapšenja tih ljudi strada naših operativaca, kada će te kriminalce i buduće teroriste osuditi sam hrvatski narod. Shvatio sam tada da je to jedna katastrofalna procena. Bio sam na toj teritoriji i znao sam u kom pravcu će to otići ako nisu pohapšeni. Doduše, ljudi su pohapšeni ali se to već razvodnilo. Da li je snimak bio lažan ili nije.

Osvrnuo se i na Martina Špegelja.

- Martin Špegelj nije uhapšen nikada i on je pobegao u Austriju. Mene zbunjuje zašto smo mi kao vojna služba morali da tražimo odobrenje da nekoga uhapsimo? Kada su u pitanju takva krivična dela vezana za krijumčarenje ogromne količine oružja koje se dovozi za naoružavanje terorističkih grupa koje su kasnije postale paravojne formacije - rekao je Karan.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs