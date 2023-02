SRBIJA ĆE SE TRESTI, AKO OVAJ DEO RUMUNIJE POGODI ZEMLJOTRES: Seizmološkinja otkriva kakve bi ŠTETE to moglo da izazove!

Nakon potresa u Turskoj, Siriji i Rumuniji, u kojima je stradalo više desetina hiljada ljudi, nekoliko blažih zemljotresa potreslo je Srbiju proteklih dana. Seizmološkinja Ana Mladenović navodi da građani Srbije nemaju razloga za brigu jer i da našu zemlju pogodi zemljotres on ne bi bio jači od pet jedinica.

Dakle, to su zemljotresi koje mi možemo da osetimo pogotovo u epicentralnoj oblasti ali koji ne mogu neku preveliku štetu da nanesu, kaže Mladenovićeva. Ana Mladenović navela je da po geološkim i seizmološkim istraživanjima, centralni deo Srbije predstavlja najkritičniju tačku.

"Centralni deo Srbije koji obuhvata nekoliko seizmičnih oblasti, sposoban je da generiše u periodu 10 do 15 godina jedan zemljotres koji ima magnitudu oko 5 ili nešto više od 5. To je recimo zemljotres kakav je bio u Kraljevu 2010. godine i u Mionici 1998/99. godine.

Dakle, to su zemljotresi koje mi možemo da osetimo pogotovo u epicentralnoj oblasti ali koji ne mogu da nanesu neku preveliku štetu. Eventualno mogu da vam popadaju neke stvari sa polica, da se ošteti malter koji nije dobar na kući, ili možda neki pregradni zidovi. Međutim, ne očekuje se nikakvo rušenje objekata u slučaju tih zemljotresa", ističe Mladenovićeva.

Govoreći o zemljotresima koji su pogodili Tursku i Siriju navodi da mi zbog njihove udaljenosti teško da možemo da osetimo potrese koji se tamo dešavaju, ali kako kaže, to nije slučaj sa zemljotresom koji je pogodio Rumuniju, a koji se osetio i u mnogim mestima širom Srbije.

"Biće potresa u Rumuniji, ali sada u području, gde su se prošle nedelje, desila ta dva zemljotresa, ne očekujemo da će biti ni približne magnitude kao što su ta dva bila. Mogu da budu slabiji zemljotresi koji verovatno mogu da se osete u istočnoj Srbiji, blizu granice Srbije i Rumunije", kaže Mladenovićeva.

Ukazuje da u Rumuniji postoji još jedna seizmična oblast koja je čak jača, aktivnija od ove koja se aktivirala prošle nedelje i ta oblast se nalazi blizu Bukurešta.

"Kad bi se tu dogodio neki jači zemljotres, to bismo mi isto mogli da osetimo. On bi mogao da ima magnitudu do 6. U Srbiji bi se osetio, ljudi bi osetili podrhtavanje tla, ali ne bi mogao nikakvu štetu da napravi", objašnjava Ana Mladenović.

Govoreći o zemljotresu u Turskoj navodi da je za njega bio neophodan samo mali dotok seizmičke energije da bi se to žarište pokrenulo. Objašnjava da će se tlo u Turskoj tresti u narednih godinu dana, ali da će udari biti slabiji.

"Ovi zemljotresi u Turskoj su naknadni udari onog koji je bio 6. februara i koji je imao relativno veliku magnitudu čak i za to područje, tako da je sad potpuno očekivano da se narednih meseci dešavaju ti naknadni udari koji mogu da dostignu magnitudu i oko 6 i više od toga, samo što će ti zemljotresi sad biti ređi. Češće će se dešavati oni slabiji, a sve ređe ovako jaki", zaključila je Mladenovićeva.

