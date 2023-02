IZAZOV 2023 Deveti forum komunikacionih lidera 4. i 5. aprila u Beogradu

Deveti po redu, regionalni forum komunikacionih lidera – IZAZOV 2023 biće održan 4. i 5. aprila na Beogradskom sajmu. Reč je o interaktivnom poslovnom događaju, prvom ovog tipa u regionu, namenjenom isključivo profesionalcima iz oblasti marketinga, odnosa s javnošću i digitalnih komunikacija iz kompanija i agencija, a ove godine održava se pod sloganom „It’s all about the CHANGEMAKERS“.

„Ljudi su najveća snaga i nešto najvrednije što naša struka ima. Zato ih želimo motivisati, podsticati, promovisati i obezbediti im prostor za njihov kreativni, profesionalni i lični razvoj. Smatramo da svaki pojedinac koji radi u advertising industriji ima „moć“ da menja stvari na bolje kroz svoj rad i svoje kampanje, ali isto tako, i obavezu i odgovornost, da da doprinos razvoju struke i tržišta. Stanje na tržištu marketinških komunikacija tiče se svih nas – pojedinaca, a udruživanjem i umrežavanjem možemo da pokrenemo stvari na bolje. Zato, hajde da svi probudimo svoje skrivene moći i budemo changemakeri“, rekla je Ivana Parčetić Mitić, osnivač i CEO, Marketing mreže, koja je organizator foruma, i dodala da su upravo changemakeri bili inspiracija agencije Ovation BBDO, koja već punih osam godina potpisuje kreativni koncept foruma IZAZOV.

Ove godine teme foruma biće, između ostalog, u kom smeru će se kretati tržište u 2023. godini; na koji način će inflacija i kriza uticati na pojedine industrije i formiranje cena proizvoda; kako kroz kolaboraciju brendova povećati prodaju, a smanjiti troškove; kako domaći brendovi utiču na brendiranje Srbije u svetu; koji je položaj pojedinca u advertising industriji; da li je budućnost oglašavanja održiva i kako prepoznati greenwashing; kako iskoristiti potencijale AI tehnologije u svrhu optimizacije poslovanja; koji su najveći izazovi kada govorimo o kreiranju i implementaciji ESG strategija; ali i ko zapravo profitira od senzacionalizma, click baita, infotainmenta i zašto je hiperprodukcija mač sa dve oštrice. O stanju na tržištu marketinških komunikacija zemalja u regionu govoriće predstavnici iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, BiH i Severne Makedonije. Forum IZAZOV ove godine otvoriće Nataša Šarčević, direktor marketinga i inovacija SPP Slatko i slano i Vladimir Ivančev, direktor prodaje SPP Slatko i slano, Atlantic Grupa, koji će govoriti na temu zašto su važne promene za zrele brendove, a razgovor će voditi Luka Đukanović, senior menadžer za razvoj brenda i inovacije SPP Slatko i slano, Atlantic Grupa.

Poseban segment foruma biće posvećen podsticanju dijaloga između agencija i kompanija, kroz različite tipove interaktivnih radionica. Kao i prethodnih godina, na forumu IZAZOV 2023, uz podršku agencije SmartPoint Adria, biće organizovan teambuilding na temu kako kreirati kvalitetan sadržaj za TikTok, a biće predstavljeno i najnovije istraživanje stanja struke u regionu, koje Marketing mreža sprovodi punih devet godina.

Prijavljivanje za učešće na forum komunikacionih lidera – IZAZOV 2023 traje do 24. marta, a broj mesta je ograničen. Više informacija pronađite na sajtu www.izazovforum.rs

