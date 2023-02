POSLANIK DR ZEČEVIĆ TIPOVAO STARE I IMUĆNE, PA IM UZIMAO NEKRETNINE: Stekao tako veliko bogatstvo, JOŠ SE PRIČA O AFERI IZ 2005.

Narodni poslanik dr Zoran Zečević, visoki funkcioner stranke Zavetnici, važi za jednog od najbogatijih ljudi u Aranđelovcu, a kako Kurir saznaje, svoje bogatstvo je, navodno, proširio na više nelagalnih i nemoralnih načina!

Ovom hirurgu, koji ima porodičnu polikliniku "Sveti Stefan", država, to jest Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja već 15 godina uporno dostavlja rešenja o zabrani rada nelegalnog doma za stare (u kom je smeštaj po korisniku naplaćivao mesečno, na primer u novembru 2020, po 500 evra), a on ih je uporno kršio, o čemu smo pisali prethodnih dana.

Čovek koji sedi u Narodnoj skupštini, a koja je nosilac zakonodavne vlasti, tako već deceniju radi mimo zakona, a prema nekim indicijama, to čini i znatno duže.

Prema informacijama do kojih smo došli, on je sredinom devedesetih u Mladenovcu otvorio privatnu ambulantu, koju je, kako se spekuliše, opremio instrumentima koji potiču iz bolnice, doma zdravlja i banje "Selters", a zloupotrebljavajući položaj potrošni sanitetski materijal nelegalno je pribavljao iz zdravstvenog centra. To je bio dobar način za sticanje bogatstva.

Ali ono što se uveliko pominje u Aranđelovcu i dan-danas jeste da se dvehiljaditih, kao vlasnik doma za stare "Help", za koji nije imao licencu (o čemu je Kurir već pisao, navodeći datume kada mu je nadležno ministarstvo nalagalo zabranu rada) bavio tipovanjem iznemoglih i starih, a imućnih ljudi, s kojima je potpisivao ugovore o doživotnom izdržavanju kako bi na taj način prisvojio njihove nekretnine. Navodno je na taj način stekao znatna materijalna dobra. Sredstva je potom ulagao u proširenje nezakonitog doma i kasnije otvaranje legalne poliklinike. Investirao je u nekretnine na području Aranđelovca, a upućeni tvrde da tamo poseduje više kuća, kao i da u Beogradu ima nekoliko stanova i poslovnih prostora.

Kurirov sagovornik tvrdi da je dr Zečević bio direktan učesnik afere 2005, kada je s jednim čovekom iz Niša potpisao ugovor o doživotnom izdržavanju kao sa osobom koja nema srodnika i tako hteo da se domogne njegove imovinu.

Međutim, rodbina Nišlije je čula za taj pokušaj prevare, pa su na njihovo insistiranje intervenisali pravosudni organi i policijski službenici iz Aranđelovca, te je protivpravni ugovor poništen!

Pozvali smo dr Zorana Zečevića kako bismo proverili sve ove navode, ali on nam se do zaključenja broja nije javio.

Advokatica Tamara Radojčić, saradnica advokatske kancelarije "Simović", za Kurir kaže da je i ranije bilo slučajeva u kojima su vlasnici domova kršili zakon i na sebe prepisivali imovinu osoba koje su čuvali.

- U praksi je, nažalost, oduvek bilo slučajeva da su vlasnici domova tipovali ljude koji nemaju rodbinu, a imaju imovinu, da to prepišu na sebe. Oni najčešće osobu vode kao poslovno sposobnu i ubede je da potpiše ugovor o doživotnom izdržavanju. Ugovor ne može da se potpiše sa onim ko neguje tu osobu i ko je medicinski radnik, ali može neka treća osoba. Ako tako ne uspeju da prevare svoju žrtvu, rade sve da joj oduzmu poslovnu sposobnost, pa da joj se tako dodeli staratelj iz Centra za socijalni rad, s kojim će posle napraviti dil za imovinu kada osoba premine.

Ministarstvo zdravlja Zdravstvenom inspektoru nije omogućen pristup u objekat Ministarstvo zdravlja probalo je juče da obavi vanredni inspekcijski nadzor u poliklinici "Sveti Stefan", u čijim prostorijama, prema svedočenjima, radi i nelegalni dom za stare, a na osnovu prijave V. P., čija je majka S. P., kako je ispričala ranije za Kurir, bila zanemarivana, zbog čega je imala duboke žive rane. - U vreme nadzora u poliklinici je bio prisutan osnivač dr Ognjen Zečević (sin dr Zorana Zečevića, prim. aut.). Na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju i izjave dr Zečevića, konstatovano je da je pacijentkinja u navedenoj poliklinici obavila dva pregleda u periodu od 3. novembra do 4. decembra 2022. godine, kada je bila smeštena u objektu koji je u APR registrovan kao hotel i sličan smeštaj (šifra 5310). U navedenom objektu se, prema navodima dr Ognjena Zečevića, ne obavlja zdravstvena delatnost, što se vidi iz priloženog rešenja. Zdravstvenom inspektoru nije omogućen pristup - navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja. Dodaju da je osnivaču poliklinike "Sveti Stefan" naloženo da u roku od tri dana sprovede unutrašnju proveru kvaliteta stručnog rada u vezi s lečenjem pacijentkinje S. P. Oni su istakli da kontrolu rada navedenog objekta treba da obave inspekcije MINRZS i Ministarstva turizma i omladine.

