PROSTAČKI! Dr Zečević psuje majku, vređa i preti po Skupštini! SKANDALOZNO PONAŠANJE NARODNOG POSLANIKA KOJI IMA NELEGALNI DOM

Osim što, prema saznanjima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, već više od 15 godina u Aranđelovcu drži nelegalni dom za stare, za koji su inspekcije u više navrata donosile rešenje o zabrani rada, a to i dan-danas pokušavaju jer on po svemu sudeći i dalje posluje, što jasno ukazuje da dr Zoran Zečević krši zakone Srbije, on sada sedi kao poslanik iz redova Zavetnika u Narodnoj skupštini, koja je, gle apsurda, upravo nosilac zakonodavne vlasti!

A pritom se i prostački ponaša prema pojedinim kolegama iz skupštinskih klupa, ali i novinarima, te im sočno psuje majku i preti! Nedopustivo ponašanje dr Zečevića ostalo je zabeleženo potkraj prošle godine a njegova žrtva bio je Veroljub Arsić. Poslanik SNS se u razgovoru za Kurir prisetio tog nemilog incidenta.

- Poslanik Zečević mi je psovao majku u decembru jer je bio ljut zbog mog izlaganja. Tema sednice je bio zakon kojim se menjao iznos penzija. Tada sam rekao da je njegova briga za penzionere neiskrena i da on hoće veće penzije da bi njegov nelegalni dom imao veće prihode. Narednog dana smo se susreli na stepeništu Narodne skupštine, gde mi je on prišao da mi kaže kako bi došao da me obiđe u Požarevcu zajedno s njegovim sinovima, koji žele da razgovaraju sa mnom. To sam doživeo kao pretnju - ispričao nam je Arsić.

Na internetu se može pronaći i video-zapis u kojem se jasno čuju psovke i vidi bahato ponašanje dr Zečevića usred parlamenta, gde, izgleda, namerava da se ponaša kao lokalni šerif i da drsko i bezobrazno "marška" sve one koji mu nisu po volji.

Na snimku se čuje ženski glas koji kaže: "Možete li opet da kažete", na šta on besno odgovara: "Je*em li vam majku u pi*ku!", a onda sledi i njegovo: "Marš tamo!"

Međutim, dr Zečević ne vidi ništa loše u svom ponašanju u Narodnoj skupštini i kaže da psovke nisu neprimerene:

- Šta ima veze što psujem?! Sećam se da sam jednom psovao i da su me snimili. Tad je Atlagić krenuo pesnicom na moju predsednicu Milicu Zavetnicu, koja je trudna. Uradio sam to da bih ih sprečio, tad je tu bio i Arsić. Nisam nikome pretio, ja nisam bitanga.

Inače, Kurir je seriju tekstova o mutljavinama ovog poslanika započeo šokantnom ispovešću V. P., koja iznela teške optužbe na račun zaposlenih u domu za stare direktno ih optuživši da su uticali na smrt njene majke jer su je mesec dana zapostavljali, zbog čega je imala na telu duboke žive rane, kroz koje je mogla proći ruka do kosti. Svoje tvrdnje je dokumentovala i fotografijama.

1 / 4 Foto: Printcsreen

Tragom informacija koje smo dobili od nje došli smo do podataka Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koji jasno ukazuju da su njihovi inspektori znali za postojanje nelegalnog doma, da su donosili zabrane rada 2008, pa 2014. i 2018. godine, te da su i u avgustu i septembru 2002. pokušali proveru objekta, ali im nije dozvoljen ulaz.

Dr Zoran Zečević Mi smo časna porodica Dr Zoran Zečević kaže da nema kuće, stanove i poslovne prostore u Aranđelovcu i Beogradu koju su stečeni, navodno, raznim malverzacijama. - Ako nađete neki lokal ili nekretninu na mene ili moje sinove u Beogradu, kako ste pisali, poliću se kofom benzina i zapaliti ispred Skupštine. Moje imovno stanje se zna, mi smo vredna i časna porodica. Čist sam pred bogom i narodom - rekao je on za Kurir. Tvrdi da porodica ne drži nelegalni dom, već da samo pružaju usluge smeštaja: - Ukoliko bolnica zbog nedostatka opcija lečenja nema gde s nekim pacijentom, oni dolaze u naš smeštaj. Tu je poliklinika, tu se leče, medicinski radnici ih neguju. Dan takve usluge je 13-15 evra. Toga u Srbiji nema, a ljudima treba. Ja sam vizionar, ispred svog vremena, jedini koji je to napravio.

Nakon našeg pisanja i prijave V. P. reagovalo je i Ministarstvo zdravlja, ono je uputilo svoju inspekciju u Polikliniku "Sveti Stefan" porodice Zečević, koja legalno posluje, kako bi se proverili svi navodi, ali ni njima nije dozvoljen pristup da ispitaju da li u sklopu nje postoji smeštaj za koji nemaju licencu.

Pisali smo i o saznanjima da je svoje bogatstvo, navodno, počeo da uvećava još devedesetih godinama malverzacijama u svojoj privatnoj ambulanti u Mladenovcu, da je potom u Aranđelovcu otvorio nelegalni dom za stare, te da je tipovao stare, ali imućne ljude, s kojima je potpisivao ugovor o doživotnom izdržavanju kako bi se dočepao njihove imovine, što je dovelo i do velike afere 2005. u kojoj su reagovali i tužilaštvo i policija.

Kurir.rs

Bonus video

00:47 STAVLJAO JE METALNE REŠETKE NA DOM! Inspekcija i MUP morali su da preduzmu OVO REŠENJE! Neslavna istorija ilegalnog staračkog doma