Srbija se naoružava, najavio je još pre nekoliko dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je neophodno da se podigne operativno-funkcionalna sposobnost države, što znači borbenu gotovost.

O naouružavanju vojske Srbije govorio je u jutarnjem programu Aleksandar Lijaković, pomoćnik direktora "Jugoimport SDPR-a".

foto: Kurir televizija

- U poslednjoj deceniji kako je ekonomska moć zemlje rasla, dolazilo je do opremanja vojske koje je počelo u tri pravca. Prvi je moderznizacija postojeće opreme, drugi razvoj novih sistema naoružanja i treći nabavka iz uvoza. Sva tri pravca se razvijaju na harmoničan način. Srbija proizvodi mlazne borbene avione, PVO sisteme i tako dalje. Jugoimport je proizveo sistem "Nora", zatim vozila "Lazar" i "Miloš" i idemo dalje u proizvodnju novih sistema koji će pratiti svetske trendove - rekao je Lijaković i dodao:

- Proces je počeo intenzivno i daje rezultate već više godina. Na takmičenjima u Americi gde su svoje naoružanje predstavile četiri velike sile Švedska, Velika Britanija, Izrael i Francuska naš sistem "Nora "je zapažen kao potpuno konkurentan u odnosu na velike svetske sile u oblasti artiljerije.

Lijaković je objasnio da je u toku proizvodnja novog raketnog sistema Tamnava čije će rakete imaju domet od 60 do 80 kilometara, ali i drona kamikaze "Gavran".

05:35 SRBIJA PROIZVODI UBITAČNI DRON GAVRAN! Vojni ekspert otkriva: Može da uništi svaki vojni cilj, a ROVOVI PROTIV NJEGA NE POMAŽU

- Uvek kad se nova tehnologija pojavi u naoružanju taj prodor omogućava nove mogućnosti u borbi. Dronovi su sredstvo koje je veoma interesantno, kako njihova upotreba tako i protivdronska odbrana. Vojska više nije kao nekad zaštićena rovovima jer dronovi mogu osmatrati sa vidine i dejstvovati po položajima. Mi imamo trenutno veće američke i amnje kineske koji služe i za osmatranje i za dejstvo po dubini neprijateljskih položaja - rekao je Lijaković posebno istakavši proizvodnju domaćeg drona kamikaze pod nazivom "Gavran".

- Razvijamo "Gavran " koji ima domet oko 150 kilometara, a kreće se brzinom od 150 kilometara na čas. Lansira se iz kamiona. Zatim se kreće da osmatra bojište za šta ima ukupno dva do tri sata vremena. Za sve to vreme operater vidi na ekranu prikaz terena koji dron osmatra i kada operater prepozna cilj daje komandu dronu da ga uništi. To povećava dijapazon vojnih ciljeva. Može da uništi PVO sisteme, radare, raketne sisteme, oklopna vozila. Svaki pojedinačni vojni cilj koji predstavlja opasnost za naš sistem on može da uništi. Pomoću takvog oružja i manje vojne sile mogu da nanose gubitke većim i jačim protivnicima - tvrdi Lijaković.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud