HRVATI PRODAJU OTETU SRPSKU ZEMLJU! Ovo je proces koji traje duže od dve decenije

Eparhija dalmatinska objavila je na svojoj zvaničnoj Fejsbuk stranici Predlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje grada Benkovca, koji je predložio upravo Grad Benkovac.

- Ovim putem pokušava se oduzeti imovina svima koji su uživali i koristili je, a vodila se na opštenarodnoj imovini, te će se dati (prodati) drugima - napisano je u objavi, uz obaveštenje da sunarodnici do srede u prostorijama Crkvene opštine u Benkovcu mogu dobiti pomoć od pravnika Srpskog narodnog vijeća za ulaganje prigovora na predloženi program.

Reagujući na predloženi program, Dragan Crnogorac iz Saveza srpskih društava Hrvatske upozorava za Kurir da u Hrvatskoj već duže od dve decenije "postoji proces otimanja srpskog zemljišta", koji sada vode kao "sređivanje zemljišnih knjiga" i tako Grad Benkovac namerava da proda otetu srpsku zemlju.

- Suština je da uzmu zemlju i kuće od onih kojima je to dedovina, mesta gde su generacijama bili Srbi... Neki ljudi su bili upisani u katastar, ali većina nije, već su tu zemlju uživali, obrađivali, što su radili mnogi od davnina. Sada kad su Srbi već odavno odande proterani, ne mogu da reše papire godinama unazad, ne znaju ni kako to da urade, na konto toga im sve uzimaju - kaže on.

Ističe, naši ljudi se boje da tamo odu, te zato ne sređuju svoje imovinsko stanje. A sve i da odu, nisu obavešteni o tome koje su procedure i kome treba da se obrate:

- Mi moramo da napravimo tim pravnika koji će biti u nekoliko gradova u Srbiji i Republici Srpskoj i kojima će ljudi moći da se jave za savet i daju punomoć da rešavaju te sporove za njih, a da ih to ne košta ništa.

