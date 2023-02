"DRŽAVA STOJI IZA MEHANIZMA ODUZIMANJA SRPSKIH TERITORIJA!" Stručnjaci nemaju dilemu: Problem je nastao zbog OVOG ZAKONA! (VIDEO)

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta kaže da u Hrvatskoj više od 25 godina traje proces otimanja srpskog zemljišta.

Prema njegovim rečima, oduzimanje srpskog zemljišta se odvija pod licemernom parolom “sređivanja zemljišnih knjiga”.

Kako tvrdi, Republika Hrvatska se od 1997. godine, nakon donošenja antisrpskog Zakona o vlasništvu, uknjižila kao vlasnik na preko 800.000 katastarskih parcela čiji su katastarski vlasnici do 1995. godine bili prognani Srbi.

Nakon što se država Hrvatska uknjižila kao vlasnik otete srpske zemlje opštinske i gradske vlasti su dobile nalog da je prodaju drugim licima.

Na ovu temu, u jutarnjem programu Kurir televizije, pričali su Ivan Simić, advokat i Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona.

Linta je prestavio proces "sređivanja zemljišta" pa je rekao da je problem nastao zbog zemljišnjih knjiga.

- Prema procenama hrvatskih nevladinih organizacija, pre početka rata srpskih Institucija je bilo oko milion i po katastarskih parcela. U Hrvatskoj imate dualni sistem za razliku od Srbije. Dakle, imate posedovanje, to je katastar u opštini i zemlljišno knjižne urede pri sudovima. Srbi su bili katastarski vlasnici svih tih parcela, dakle mirno su bitisali na toj zemlji i plaćali su porez, ali nisu osećali potrebu da usklade katastar sa zemljišnim knjigama, a u njima je pisalo da je to opšte narodna imovina, opština zemlja ili je postojao niz suvlasnika - započeo je Linta, pa je dodao:

- Pored nekog čoveka koji ima zemljište i njegovih predaka, koji su upisani kao suvlasnici, tu se na volšeban način upišu jedan ili dva Hrvata. Ako taj čovek hoće da povrati svoju zemlju, on mora da pokrene tužbu protiv svih suvlasnika. Tu je recimo 15 suvlasnika od kojih su 14 Srbi, a jedan Hrvat. Doduše, ukoliko vam samo jedan suvlasnik ne da saglasnost, vi ne možete da dokažete da ste vlasnik te parcele. To je jedan sofisticirani mehanizam u kojem država stoji iza otimanja srpske zemlje.

Nakon toga, Simić se osvrnuo na to da EU nema vrednosti i rekao da je u Evropi pravedna država ideal.

- Ne bih previše odlazio na teren prava u ovom slučaju. Hrvatska kao najmlađa članica EU jeste jedan eklatantan primer sumraka i izumiranja evropskih vrednosti. Dakle, ako govorimo o evropskim vrednostima, pravedna država je nešto što je ideal EU. To je ono što sam učio na fakultetu, a to i danas studenti uče. EU i njene ljudske, građanske vrednosti ne postoje, a očigledno nikada nisu ni postojale. Ako Evropski sud za ljudska prava zauzme stav, donese obrazloženje da ne može preispitivati hrvatske zakonske i podzakonske akte, onda dolazimo do problema, jer u vreme kada su oni doneti Hrvatska nije bila potpisnica Evropske konvence za ljudska prava i temeljnim slobodama. To upravo znači da legalizuju sve što su do tada radili.

