BLAGAJNICA "PANČEVCA" OSUMNJIČENA DA JE 22,5 MILIONA DINARA OD ČITULJA STAVILA U DŽEP: Više javno tužilaštvo sprovodi ISTRAGU

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu vodi istragu protiv sada već bivše blagajnice nedeljnika Pančevac Slavice Knežević (64) iz Jabuke zbog sumnji da je čitulje prodavala i u sopstvenoj porodičnoj kući, a da je novac od prodaje zadržavala za sebe ili ga u firmi evidentirala u iznosu manjem od naplaćenog.

Posebno odeljenje VJT za suzbijanje korupcije Kneževićevu tereti za zloupotrebu položaja odgovornog lica, čime je navodno stekla protivpravnu imovinsku korist od oko 22,5 miliona dinara!

- Istraga je u toku zbog produženog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica, a osumnjičenoj se na teret stavlja imovinska korist u iznosu od 22.452.964,40 dinara - potvrđeno je Kuriru u VJT.

foto: Shutterstock

Ovo tužilaštvo je istragu pokrenulo 2021. godine, a Kneževićeva je osumnjičena za navodnu zloupotrebu novca od čitulja i oglasa u periodu od oktobra 2015. do jula 2019. godine.

Smatra se da je Kneževićeva kao zaposlena naplaćivala tekstove za čitulje i u svojoj porodičnoj kući u Jabuci, a navodno ih nije evidentirala kao ostvareni promet ili ih je evidentirala u iznosima manjim od naplaćenih.

Svedok (ime i prezime poznato redakciji) u aprilu 2021. godine je na saslušanju u VJT rekao da je Kneževićevoj deo novca za čitulje dao u njenoj kući i da za to nije dobio fiskalni račun.

- Meni je poznato da je Slavica radila u nedeljniku Pančevac i da je bila zadužena za oglase. Moja porodica i ja smo ih u listu objavili tako što smo sadržinu čitulja i novac predali listu Pančevac, a neke čitulje i novac Slavici u prostorijama njene kuće.

Čitulje i novac smo predavali u prostorijama njene kuće jer nam je tako bilo lakše s obzirom na to da smo komšije. Ja ne znam da li su i druge komšije Slavici nosile novac za čitulje i sadržinu čitulja na kućnu adresu, ali ja mogu da kažem za sebe. Ne mogu da se opredelim koliko puta sam Slavici odneo sadržinu čitulja i novac kući, išao sam zajedno s pokojnim bratom, davali smo čitulje za mog sinovca - navodi se u zapisniku sa saslušanja svedoka i dodaje:

- Ja sam sa bratom odabrao format čitulja, a koliko novca treba da se da, to nam je govorila Slavica. Ponekad ona nije bila kod kuće, pa bi to učinio njen suprug. Čitulje su svaki put bile objavljene baš onako kako smo mi hteli, to jest u formatu o kom smo se sa Slavicom dogovorili.

Kazna za zloupotrebu položaja Zaprećeno do 10 godina robije Po Krivičnom zakoniku, članu 227, za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica zaprećena je kazna zatvora od tri meseca do deset godina. - Odgovorno lice koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanese imovinsku štetu, ukoliko time nisu ostvarena obeležja nekog drugog krivičnog dela, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od 1,5 miliona dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina - navodi se u zakonu.

Ja bih njoj pokazao format čitulje koju želim, a ona bi mi rekla koliko novca za to treba da joj dam, tako je bilo i kada sam novac nosio kući kod nje i kada sam čitulje uplaćivao u prostorijama Pančevca. Ne mogu da se setim da li je negde bio istaknut cenovnik za čitulje. Kada sam novac Slavici predavao kod kuće, nisam dobijao fiskalni račun, a kada sam novac predavao u prostorijama Pančevca, dobijao sam ga.

Slavica Knežević Istraga je u toku Kurir je ovim povodom kontaktirao sa Slavicom Knežević, koja nam je kratko odgovorila da sada ne može ništa da kaže. - Istražni postupak je u toku i zato ne mogu ništa da pričam. Sve ću reći kada za to dođe vreme - rekla je Kneževićeva.

Takođe, isti svedok je u izjavi kod javnog beležnika rekao da je u periodu od oktobra 2013. do sredine 2019. u više navrata plaćao oglase i čitulje u nedeljniku Pančevac ne na blagajni nedeljnika, "već direktno u gotovom u Jabuci" Slavici Knežević i njenom mužu.

