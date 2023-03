OD 30 UČENIKA U ŠKOLU DOŠLO SAMO 14: Virus hara, OVO su simptomi! U klupama sve manje dece

traje od 7 do 10 dana

Virusne infekcije još uvek haraju među osnovcima i predškolcima, te se javljaju glavobolje, malaksalost, temperatura, kašalj... U pojedinim školama učenici izostaju zbog bolesti, pa se dogodi da su učionice poluprazne. Sve traje od sedam do 10 dana, ali je potrebno mirovanje i izdvajanje iz kolektiva kako se virus dalje ne bi širio.

Tako je, recimo, tokom jučerašnjeg dana u jednoj školi na Novom Beogradu, od 30 u razredu prisustvovalo samo njih 14.

- Malaksalost, neka temepratura od 37 koja lomi, kašalj. Pomislila sam da nije kraken, jer sada se taj oblik korone najviše širi, međutim, nakon testiranja utvrdili smo da nije kovid. Uradili smo laboratoriju i videli da se ipak radi o mešavini bakterijske i virusne infekcije, pa smo uzeli terapiju - kaže Milica J. iz Beograda, majka osnovca.

Tokom februara i marta među decom najviše haraju virusne infekcije. Prolećne temperature izmamile su decu, što je uz malu neopreznost dodatno doprinelo širenju infekcija.

- Moj sin je igrao košarku pre nekoliko dana ispred zgrade, naravno svi su skinuli jakne i raskomotili se. Sada je njih četvoro prehlađenih. Temperatura do 38, kašalj, ali uz odmor i terapiju biće bolje - kaže Milan S. otac četrnaestogodišnjaka.

Nedostatak apetita

Osim temperature, malaksalosti, glavobolje mališani se žale i na nedostatak apetita.

- Već treći dan dete ne ide u školu, nema visoku temperaturu, ali je malaksao, boli ga glava, ne jede ništa - rekla je majka jednog prvaka.

Šta se dešava sa decom?

Lekari objašnjavaju da ništa nije iznenađujuće za ovo doba godine, i da respiratorne infekcije kruže među decom. Na udaru su osnovci, ali i predškolci.

Pedijatar DZ Čukarica, dr Dejan Jonev kaže da je sve to sezonski i da je potpuno očekivano. Treba se javiti lekaru, uzimati vitamine i ono što lekar preporuči, naravno decu treba isključiti obavezno iz kolektiva.

- To je sezonska virusna infekcija, ništa sa visokom temperaturom. Ide kašalj, glavobolja. Žale se deca na malaksalost, da ih bole mišići, gubitak apetita, neki umor. Traje nekih nedelju do 10 dana, treba da miruju i da se drže van kolektiva kako se to dalje ne bi širilo, uz dosta tečnosti, vitamina i uz snižavanje temperature ako se javi - kaže dr Jonev.

Proleće u februaru

Prolećno vreme iako je obradovalo mnoge, a naročito decu. Ovakve oscilacije ne prijaju kako odraslima i hroničnim bolesnicima, tako ni deci.

- I mala deca mogu osetiiti tegobe a to je zato što su u ovom periodu sklona respiratornim infekcijama a trenutno haraju adenovirusi - izjavio je dr Aleksandar Stojanović, direktor DZ Palilula, koji kaže da još uvek virusi hraraju među decom.

(Kurir.rs/Blic)