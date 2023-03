"U OVOM TRENUTKU MOJ ŽIVOT KOŠTA 250.000 EVRA" Ivana je majka trogodišnjeg dečaka i želi da njenu poruku čuje cela Srbija (VIDEO)

Zbog toga je ivana odlučila da pokrene lanac podrške i na društvenim mrežama se svim ljudima dobre volje obratila potresnom i emotivnom video porukom koju prenosimo:

“U ovom trenutku moj život košta 250.000 evra. To je iznos potreban za moje lečenje, terapije i lekove, koji na žalost moja porodica i ja nemamo. Međutim, prema popisu stanovništva iz 2022. godine, u Republici Srbiji živi 6.690.887 stanovnika, koji zajedno mogu da promene sudbinu ljudi.

Ja sam do danas primila 7.950 poruka u okviru Humanitarne fondacije Budi human. To znači da je potrebno još 140.000 ljudi koji će poslati sms sa brojem 1416 na 3030. To je kao da pola Opštine Novi Beograd pošalje sms, ili jedan grad kao što je Pančevo ili Niš. Pomozite, podržite ovog 8. marta ženu među vama - mene. Neka ovaj 8. mart ne bude čokolada, cvet ili kafa…

Vratimo 8. mart njegovom izvoru, pravu i podršci ženama. I ja imam pravo na život, lečenje, rad, snove, vreme sa porodicom i detetom. Napravimo lanac podrške! Verujem da mogu da skupim 140.000 ljudi. Potrebni su mi prijatelji i prijatelji prijatelja i njihovi prijatelji. Budite moj lanac podrške", navodi se u Ivaninoj poruci.

foto: BUDI HUMAN

Njoj je u novembru 2021. godine dijagnostikovan agresivni kancer grlića materice, III stadijum, inoperabilan. Do sada, Ivana je prošla kroz 34 zračne, 6 ciklusa hemio i 10 imunoterapija.

Prema odluci onkologa, imunoterapiju treba da prima do avgusta 2024. U skladu sa novim procenama, razmotriće se i dalje opcije lečenja, poput radiohirurgije i izrade personalizovane imuno vakcine, što iziskuje značajna sredstva. Majka trogodišnjeg dečaka Luke, prevremeno rođenog u 6. mesecu trudnoće, i te kako zna šta znači borba za život ali i da su čuda moguća i da se dešavaju. Ivana svim srcem veruje u pobedu i konačno izlečenje.

Kurir.rs/b92