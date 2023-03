"NEMA VIŠE KAPUĆINO, NEMA VIŠE NESKE S MLIJEKOM, SIREVA, OVAKVIH-ONAKVIH": Otac Rafailo održao nesvakidašnju besedu o postu VIDEO

MANASTIR PODMAINE - Otac Rafailo Boljević, iguman manastira SPC Podmaine u Crnoj Gori, održao je pre nekoliko dana besedu o Vaskršnjem postu o kojoj se priča.

Otac Rafailo zapažen je po svojim besedama. Svake nedelje u večernjim satima u manastiru Podmaine otac Rafailo održava duhovne večeri i predavanja koja putem interneta prati na desetine hiljada vernika.

Tako je održao i propoved o Velikom vaskršnjem postu koji je u stvari poziv da uđemo u zajednicu sa samim Bogom, to je jedan blagodatan način kako da mu se vratimo, da on uđe u nas...

On je uoči Čistog ponedeljka, prvog dana Vaskršnjeg posta, rekao nećemo više moći da jedemo bilo šta, sve do Pashe, do Vaskrsa.

- Nema više mesa, mlijeka i mlijčenih proizvoda... Nema više kapućina, nema više neske s mlijekom... Ovi naši tepaju pa kažu: Oče, hoćeteli nesku s mlijekom... E, nema toga! Bilo je, nema, nema više sireva ovakvih-onakvih... Nema ni ribe, neki se zaleću, hoće da poste al fino, e pa nema... Osim na Cveti i Blagovesti... Ovaj post, to je gladovanje... jedan blagosloveni atak na telo - poučava otac Rafailo citirajući jednog vladiku koji je rekao da kod nas danas najstrože "poste sportisti i manekenke".

Ko je iguman Rafailo Rafailo Boljević (svetovno ime: Mihailo Boljević; Podgorica, 3. septembar 1975) iguman je manastira Podmaine. Rođen je 3. septembra 1975. godine u Podgorici, od oca Ljubiše i majke Julije. Po rođenju je dobio ime Mihailo. Zamonašen je 27. avgusta 2006, kada je i dobio monaško ime Rafailo. U čin jerođakona rukopoložen je 29. avgusta 2007, a u čin jeromonaha 22. decembra 2007. godine. Amfilohije Radović, mitropolit crnogorsko-primorski, 10. januara 2010. odlikovao ga je zvanjem igumana. Nastojatelj je manastira Podmaine od 2009. godine, kada je naslijedio dotadašnjeg igumana Benedikta (Jovanovića).

Kurir.rs/Youtube