JOŠKA BROZ EKSKLUZIVNO OTKRIO TAJNE SVOG DEDE TITA: Maršal na samrti verovao samo jednom čoveku, nije mu dao ni u penziju da ode

Jovanka Broz, supruga nekadašnjeg predsednika SFRJ Josipa Broza Tita, umrla je 20. oktobra 2013. godine od posledica teške i duge bolesti u 89. godini u Beogradu.

Mnogo feljtona i knjiga je napisano o životu Jovanke Broz. Nedavno se pojavila još jedna koja u već svojim naslovom pretenduje da utvrdi istine, ali i zablude o ženi Josipa Broza Tita.

Joška Broz, unuk Josipa Broza Tita, gostovao je u Pulsu Srbije gde je demantovao sve te filmove i knjige i otkrio pravu istinu koja se krije iza odnosa Josipa Broza Tita i Jovanke Broz.

- Te knjige su iz neke ekonomske koristi, kao i serija koja je bila na televiziji. Mnogo je neistina o Jovanki Broz, međutim, nekome to smeta. Ne znam zašto. Pokušavaju da je prikažu kao da se borila za vlast, a to je sve priča za malu decu. Prava istina je da je ona njega volela više nego išta na svetu. Ta njena ljubav je prešla u paranoju i bila je u svakom trenutku spremna da učini bilo šta samo da se njemu nešto ne dogodi. U onoj seriji je prikazano da je bila glavna u kući. Nije bilo tako. Ta serija je napravljena tako da bi njega ocrnila, a ne nju podigla - rekao je Broz.

Joška se osvrnuo i na rastanak Tita i Joške iza kojeg razne teorije vrve.

- To je žena koja je sve dala za njega dok smo bili zajedno i taj rastanak joj je jako teško pao. Ona je dala predlog, radi njegove bezbednosti, nekih ličkih generala koji bi trebalo da budu u njegovom okruženju. On je njoj rekao "nemoj da mi se mešaš u politiku" i nije joj dozvolio da se meša. To je bio vrhunac svega. To su sve kumovali određeni ljudi koji su bili protiv nje poput Nikole Ljubičića, Staneta Dolanca... Ti ljudi su znali da onaj koji je sa strane prilikom bilo kakvih događaja mnogo bolje čuje diskusiju nego što čuje onaj koji razgovara. Zato su oni bili protiv. Šta da kažem kada je neko kao Dolanc bio čovek koji je školovan u nemačkoj obaveštajnoj službi. Ljubičić, koji je bio general i nešto veliko, pa je posle radi opastanka u politici menjao svoja mišljenja. Inače, Jovanka je njemu govorila uvek sve što je čula sa strane - istakao je Broz.

Voditeljku Milicu Marković interesovalo je da li je Josip Broz uvažavao predloge Jovanke i da li mu je značilo to što ona dozna pa prenese.

- Uvažavao je jer je verovao u nju. Ipak su oni bili toliko godina zajedno da je znao šta sve ona može i zna, ali naravno i preko koga može da sazna - rekao je Joška Broz i potom se dotakao samog odnosa Tita i Jovanke:

- Oni su imali odličan odnos. Mi smo odrasli sa njima. Sestra Zlatica, stric Miša i ja smo odrasli kod njih i vrlo dobro znamo. On je njoj toliko posvećivao pažnju i mogu da pričaju šta hoće. To je bila ogromna ljubav. Njemu je jako teško pao rastanak. Oni su se razišli, to je neka njegova tvrdoglavost, ali verovatno i njena. Patili su i jedno i drugo. To je ta porodična tvrdoglavost. Tako se i moj otac Žarko posvađao sa njim nakon čega jako dugo nisu pričali zbog tvrdoglavosti, pa smo morali mi da ih pomirimo.

Takođe se osvrnuo na najbližeg saradnika i prijatelja Josipa Broza Tita.

- Imao je on pravih prijatelja koji su bili oko njega. Čovek koji je sa njim najviše pričao je bio njegov vozač Marko Agbaba. On je do zadnjeg dana bio uz njega bez obzira na to što je godinu pre toga imao infarkt i tražio da ode u penziju. Deda (Tito) mu je rekao "kada odem ja u penziju, otići ćeš i ti". Deda je imao puno poverenja u Marka. Marko je čak učestvovao u tom pomirenju Žarka i njega preko nas. Imao je nekoliko ljudi kojima je mogao da veruje. Znao je i da ima mnogo ljudi koji loše pričaju, mada znao je da oceni. To je čovek koji je u svakom trenutku bio spreman - rekao je.

Voditeljku je zanimalo da li je Tito delio sa Jovankom neka svoja razmišljanja i dileme, iako joj nije dozvoljavao da se meša u politiku.

- Zasigurno da jeste, iako su oni to posle iskoristili da kažu da se borila za vlast i da je htela njega da smeni. To je daleko od istine. To kažem ja koji sam bio tamo i radio u službama koje su bile blizu njega. Znam vrlo dobro da to nije istina i da ni u jednom trenutku nije razmišljala o tome - istakao je Broz.

Iako mnogi Jovanki daju epitet odvažna i dostojanstvena, istraživači njene ličnosti su ipak pisali da je bila opasna i uticajna žena, istakla je voditeljka i potom upitala Jošku kakva je zapravo bila.

- Opasna je bila toliko zato što je želela rad i disciplinu. Nije želela da se rasipa, a to ljudi nisu voleli. Ona je bila glas razuma. Vodila je o svemu računa, a pogotovo o njemu - rekao je Broz.

Joška je potom otkrio da li je Tito pokušavao da u svojim poslednjim godinama promeni svoj odnos sa Jovankom.

- Nije. Jednom je rekao "ovo je kraj, ne želim da je vidim". Nisu se videli do kraja njihovog života. Bez obzira na to što danas pričaju da nije htela. Ona je dolazila u Ljubljanu, želela je. Ali on nije želeo i mi smo to poštovali. Ipak je ponos bio jači od ljubavi - istakao je Broz.

