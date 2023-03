KAKO TRGOVCI PREKO MARŽI "DERU" PROIZVOĐAČE I POTROŠAČE? Gavrilović: Država mora da reaguje, ali i od nas i naše svesti zavisi

Vlada stalno ograničava cene osnovnih životnih namirnica, ali cene koje nisu zamrznute skaču u nebesa. Poljoprivrednici i udruženja potrošača upiru prstom u trgovce i njihove marže. Jedan od proizvođača mleka je, posle analiza njegovog udruženja, rekao da su marže kod nas od 30 do 50 odsto, a recimo u Evropskoj uniji za te mlečne proizvode su 5 do 8 posto!

foto: Kurir tv

Na osnovu čega trgovci formiraju cene danas govorio je Dejan Gavrilović iz Udruženja Efektiva.

- Pametnije bi bilo da država ograniči marže, a ne da se trgovci dovijaju i da to prenose na kupce. Imali smo primer hleba Save, uđete u prodavnicu hleba nema nigde. Isti taj hleb se po imenu Dunav prodaje za mnogo veću cenu - dao je primer.

03:03 Država mora da reaguje, ali i od nas i naše svesti zavisi

Ne treba nam primer zemlje iz regiona.

- Država je ušla u strukturu cene goriva. Samim tim je ograničila maržu za gorivo. Isto to može da se uradi za mleko, ograniči se to i ne dešava se to, da se svi bune - rekao je.

Ni na koga se ne može osloniti, naglasio je Gavrilović.

- Što se tiče marži mi tu nemamo prava koja su predviđena zakonom. To je neka naša svest i više priče kao ova da će dopreti do svesti kupca. Pa kad ne budemo kupovali proizvode koji su skuplji od normalne cene videće da je to nenormalno. Pratimo akcije i na taj način uštedimo. Zaštitimo svoj kućni budžet. Tamo gde postoji prostor treba napraviti neku zalihu. Skoro sam video na akciji neki toalet papir, i kupio dva. Ljudi koji prate, znaju gde je šta jeftinije. A veliki broj građana uopšte ne prate. Uglavnom se ljudi žale na struju i najveći udar na kućni budžet je hrana. Menja se cena, a ne menja se i ne poboljšava se kvalitet.Država mora da reaguje, ali i od nas i naše svesti zavisi - rekao je.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.