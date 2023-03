IZ MINUSA U PAKAO OD 30 STEPENI! MOMCI IZ SAJ i ŽANDARMERIJE za Kurir TV: Bilo je 5 disciplina, ali poligoni su EKSTREMNO naporni

Na takmičenju specijalnih policijskih jedinica u Dubaiju, koji se održava pod nazivom "SWAT challenge 2023", specijalna antiteroristička jedinica MUP-a Srbije osvojila je četvrto mesto, dok su pripadnici Žandarmerije zauzeli 22. mesto. Srpski SAJ je osvojio 209 poena, dok je Žandarmerija MUP-a Srbije osvojila 138. Na takmičenju je učestvovalo 55 ekipa iz 29 zemalja.

Pobednik takmičenja bila je ruska specijalna jedinica iz Čečenije pod nazivom Ahmat, drugo mesto osvojila je policija Dubaija a treće takođe ruska jedinica pod nazivom SOBR. Takmičenje je osmišljeno tako da se u ukupno pet disciplina boduju ključne sposobnosti i brzina delovanja specijalnih jedinica iz celog sveta.

Direktno iz Dubaija, u studio Pulsa Srbije danas su došli Aleksandar Maričić pripadnik Specijalne antiterorističke jedinice i Darko Mitrović iz Žandarmerije MUP-a Srbije.

Kako izgledaju same pripreme za ovakvo takmičenje, postoje li neke specijalne ili se pripremate kao i za druge akcije? - bilo je pitanje voditelja emisije "Puls Srbije".

- Ovo je prvo učešće Srbije i Žandarmerije na ovom izazovu ikada - rekao je Maričić.

Pripreme

- Pripreme za ovo takmičenje traju 3 meseca, koje podrazumevaju treninge eksplozivnosti, izdržljivosti i snage. Mi smo sve realizovali i pripremili. Izuzetno su zahtevni, ali čovek sve izdrži - rekao je Mitrović.

Saradnja SAJ i Žandarmerije je na visokom nivou ističe Maričić.

- Ova ekipa je imala 17 radnih dana za pripremu, što nije dovoljno za ovu vrstu takmičenja. Obe ekipe su se spremale u zimskim uslovima, a takmičenje se odvija na temperature od 30 stepeni - rekao je Maričić, na šta se Mitrović složio.

Izazovi su predstavljeni u takmičenju kroz pet disciplina.

- Ekipa ima za cilj da što uspešnije reši zadati poligon. U prvih nekoliko dana imamo upotrebu oružja, snajpera, pištolja, hemijskih pušaka, gde su zadate određene metne situacije, uz ogroman psihički fizički napor, a zadat je veoma kratak rok. Poligon se satoji od 20 različitih prepreka, a to mora da pređe cela ekipa, na tačno određen način od strta do cilja, a ekipa broji 8 članova. Petog dana nema upotrebe vatrenog oružja i to je čista fizika. - rekao je Maričić.

Mitrović je istakao pešadijske prepreke kao najteže.

- Ima ih 20 prepreka, koje iziskuju izuzetnu pripremljenost i taktičku uigranost celog tima. To su improvizovane prepreke takozvani talasi, timski prelazak kosog zida, puzanje na leđima kroz vodu... Blizu 20 ekipa uopšte nije završilo poligon i uopšte nisu uspeli da savladaju prepreke. Specijalac koji se svaki dan obučava i edukuje ne uspeva da savlada ove tehnike, dakle, izuzetno, izuzetno je teško.. - nabrojao je samo neke od njih Mitrović.

Dominacija Rusa

- Ove godine su prvi. Pokazali su visok nivo. Oni su bili na višemesečnim pripremama u Dubaiu i odradili su adekvatnu klimatizaciju i pripremu za te iste poligone, a mi smo došli 2,3 dana ranije. Što se tiče taktičke obučenosti slični smo sa drugim ekipama, ali što se tiče tehnika tu bismo mogli da se pripremimo za sledeću godinu i da budemo još bolji - rekao je Mitrović.

