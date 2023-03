DETALJI TUČE UČENIKA I PROFESORA U SMEDEREVSKOJ ŠKOLI: Sukob oko telefona završio pred Timom za nasilje, slede saslušanja! VIDEO

Nakon incidetna koji se u sredu dogodio u Tehničko-tehnološkoj i poljoprivrednoj školi "Despot Đurađ" u Smederevu, a koji je danas dospeo u javnost, ceo okršaj između nastavnika R. P. i učenika ocenjen je kao treći stepen nasilja, što je takozvani crveni, najviši nivo nasilja.

To nam je rekao Miladin Vitorović, direktor, koji je dodao i da danas u školi zaseda Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, koji treba da ispita sve detalje ovog incidenta. Takođe, za danas je u školi zakazano i saslušanje učenika, aktera ovog događaja, u prisustvu roditelja. Kako nam je rekao Vitorović, nastavnik je već dao izjavu, međutim direktor nije hteo da iznosi detalje o tome šta je tačno rekao.

O celom slučaju obaveštena je i školska uprava za ovaj region, telo Ministarstva prosvete.

- Dalje postupamo po proceduri - rekao je direktor.

On nije želeo prejudicira zaključke celog slučaja, niti da navodi kakva evetnualna kazna čeka profesora, kao i to da li će i učenici snositi neku odgovornost. Jer iako je nastavnik taj koji je oborio učenika na sto tokom časa i oteo mu mogilni telefon, na snimku se vidi i kako učenik gura i vuče za rukav profesora. Osim toga, nepoznanica je da li i učenika koji sve to snima mobilnim telefonom takođe čeka neka kazna.

Podsetimo, sve se dogodilo u sredu ma času matematike drugog razreda u ovoj smederskoj srednjoj školi. Na snimku se vidi da profesor drži čas, a onda nešto govori učeniku (taj deo smimka nema ton) do koga kasnije dolazi i otima mu mobilni telefon iz ruke. Učenik žustro ustaje za profesorom, vuče ga i cima za ruku, ne bi li vratio svoj telefon nazad.

U celom tom okrašaju, u jednom momentu profesor obara učenika na katedru, on kreće da pada, ali uspeva da ostane na nogama, nakon čega on kreće da gura profesora. Incident se zavšrava tako što nastavnik napušta učionicu. Na snimku se vidi i da se grupa drugih učenika smeje na ceo događaj. Sve ovo iz klupe snima neko od učenika.

