JOSIP BROZ TITO JE BIO I OSTAO NAJVEĆA MISTERIJA JUGOSLAVIJE: Ovo su teorije zavere vezane za doživotnog maršala KO JE ON BIO?

O poreklu Josipa Broza Tita, doživotnog predsednika SFRJ, ispredaju se razne teorije zavere. Za to je, paradoksalno, zaslužna njegova zvanična biografija - bravar sa sela, ali s manirima bečkog dvora, nenadmašni komandant, državnik, pride i vrhunski zabavljač, plus zavodnik. Te reč je o plemiću iz dinastije Habzburg, zemlju nije vodio on, već njegov obrazovani polubrat, ovo je infiltrirani ruski špijun... Međutim, dokumenti CIA i FBI koji su pre nekoliko godina procurili u javnosti idu u prilog tezi da Tito zaista i nije bio bravar iz Zagorja, već ruski špijun, odnosno agent sovjetske tajne policije NKVD.

Naime, kako su prenosili mediji, u jednom od dokumenata FBI s kojih je skinuta oznaka tajnosti izvesni Marijan Džon Markul tvrdi kako je tajnoviti Rus uzeo Brozov identitet 1937, kad je pravi Tito nestao u Rusiji. Pomenuti Markul je rođen u Livnu, ali je otišao u SAD i, kad je posetio Jugoslaviju 1954, razgovarao je sa Titom u dva navrata, kad su se i javile sumnje. Markul je tvrdio da je Broz bio visok oko 160 centimetara, dok je predsednik SFRJ bio visok 180, pritom obrazovan, staložen i načitan.

Tu je i specifičan akcenat, kojim se bavila čak i CIA. Pre petnaestak godina na sajtu američke agencije pojavio se dokument (b) (3) - P. L. 86-36, s kojeg je skinuta oznaka o tajnosti, a u kojem se konstatuje, na osnovu istraživanja najeminentnijih lingvista, da predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito govori srpskohrvatski, ali mu to nije maternji jezik jer ga govori sa stranim akcentom i da je, najverovatnije, bio Rus ili Poljak, piše Srpski telegraf.

foto: Profimedia

1. SFRJ je vodio obrazovani polubrat

Jedna od priča jeste i da zemlju nije vodio Josip Broz, koji je rođen u Kumrovcu 1892, već njegov godinu dana stariji polubrat. Brozova majka Marija Javeršek, koja je bila Slovenka iz Podsrede, radila je u Beču kao služavka kod bogatog poljskog Jevreja Samjuela Majera, vlasnika fabrike medicinskih proteza. Njih dvoje su imali tajnu vezu, iz koje se 7. maja 1891. rodio sin Džošua (Franc) Ambroz Majer. Džošua je odrastao u Beču, školovao se u najboljim školama, a završio je muzičku školu kao odličan pijanist. Marija Javeršek se ubrzo vratila suprugu u Kumrovec, seoskom radniku Franji Brozu, a pravi Josip Broz rodio se 21. maja 1892. Josip je bio dečak manjeg uzrasta i umerenih intelektualnih mogućnosti, te je nakon četvorogodišnje škole poslat u Sisak na učenje bravarskog zanata. Mobilizovan je 1914. za austrougarsku vojsku, a iste godine je i poginuo. Identitet Josipa Broza preuzima njegov polubrat Džošua Ambroz Majer. Tito je umro u Ljubljani 4. maja 1980, a neki svedoci pričaju da je, dok je ležao u bolnici, buncao na wiener-deutschu (nemački s bečkim naglaskom).

Čerčil i Tito foto: Profimedia

2. Čerčilov vanbračni sin

Otac Tadej (preminuo 2003) plasirao je priču da je Tito bio vanbračni sin Vinstona Čerčila. Tadej je u jednom razgovoru pomenuo da je ispovedao nekog čoveka kog je opseo "zloduh" koji je imao uvid u razne ljudske grehe. Tajanstveni zloduh je, služeći se čovekom kao medijumom, ispričao da je Tito sin "Čerčila i neke jevrejske prostitutke".

- Zato je Čerčil poslao zakonitog sina Randolfa Titu da se braća upoznaju - govorio je Tadej.

3. Po ocu Habzburg

Publicista Milan Vidojević tvrdi da su Titovi roditelji bili Franja Josif i Marija Sobjeska.

- Titovo pravo ime je bilo Franc Jozef Habzburg und Loren. Tito koga mi znamo je vanbračni sin Franje Josifa i poljske grofice Marije Sobjeske. Kao dete je dat na usvojenje u jednu poljsko-jevrejsku porodicu. Tito je bio rimski car. Habzburgovci vuku poreklo po muškoj liniji od Hrista. I oni jesu zaista vladari sveta. Oto fon Habzburg ima titulu kralja Jerusalima - rekao je Vidojević.

4. Lični lekar: Pravi Tito poginuo u Galiciji

Dr Aleksandar Matunović, lični lekar Josipa Broza, i sam je priznao da je posumnjao da Tito nije čovek za kog se predstavljao, kao i da ima dokaze za svoje tvrdnje. Matunović je maršala lečio od 1975. do 1979.

- Tito je imao malu akten-tašnu, čini mi se od zmijske kože. Uvek ju je nosio sa sobom. Sadržaj torbice, pored ključa, bio je osiguran i malim katancem. U dva navrata, ulazeći u njegove prostorije, zatekao sam ga da pretura po torbici. Oba puta je leđima bio okrenut vratima, a torbica mu je bila u krilu. Kada bih ušao, torbicu je brzo zatvarao. Delovao je kao čovek koji je uhvaćen u nedozvoljenoj radnji. Po tome sam znao da se u torbici nalaze neke za njega značajne stvari - ispričao je dr Matunović.

On je dodao da se posle maršalove smrti raspitivao kod članova komisije za sređivanje Titove ostavštine, šta su pronašli u toj torbici.

- Jedan od članova komisije Zvonko Kostić rekao mi je da su, pored zlatnog nakita, pronašli umrlicu Davorjanke - Zdenke Paunović, od 1. maja 1945, izvod iz matične knjige venčanih sa Jovankom Budisavljević, 1952, sliku Pelagije Belousove. Tu je bila i kopija izveštaja austrougarskog ministarstva rata, od jeseni 1915, u kojoj se nalazi spisak austrijskih oficira, podoficira i vojnika koji su poginuli u vreme bitke u Galiciji. U spisku se nalazilo i ime kaplara Josipa Franje Broza - naveo je dr Matunović.

5. Misterija prstiju leve šake

Tito je, prema pričama lokalaca, tokom šegrtskog zanata (za bravara) ostao bez dva prsta leve ruke - kažiprsta i srednjeg prsta, a predsednik SFRJ imao je sve prste. Navodno je Titov nekadašnji kolega Niko Ivšić, kada se tokom jednog susreta rukovao s njim, pred svima rekao: "Ti nisi Josip Broz" jer je imao sve prste. Ivšić je posle toga ubijen.

1 / 4 Foto: Youtube Printscreen

6. Sahranjen na dan iluminata

Broz je, navodno, bio i mason. To su njegove kolege i drugovi iz partije priznali na sudu, a u prilog toj teoriji često su se pominjali i Brozovi fantastični odnosi sa Vinstonom Čerčilom, premijerom Velike Britanije.

Govorilo se i da je za pokretanje pokreta Nesvrstanih, jednu od najznačajnijih stavki Brozove diplomatije, bila zaslužna masonerija. Na kraju, tvrde teoretičari zavere, ni onakva sahrana, gotovo svi najvažniji svetski državnici, ne bi bila moguća da nije reč o istaknutijem članu masonske lože. U više navrata se govorilo da Tito nije preminuo 4. maja, već nekog drugog dana, ali da je taj datum uzet jer je to iluminatski praznik - Dan milosrđa.

(Kurir.rs/Republika)