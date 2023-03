IMAŠ ROK OD 24 SATA DA UPLATIŠ NOVAC, AKO NE... Kombi prevozik pretio novinarki i uputio salvu uvreda!

Novinarka i urednica jutarnjeg programa televizije Pink Jelena Dević doživela je neprijatnost, ali i pretnje nakon što je otkazala rezervaciju kombi prevozniku zbog zdravstvenih problema.

- Rezervisala sam vožnju kombijem sa Koponika za Beograd. Tada mi je samo rečeno da ima mesta, i da pošaljem svoje podatke gde da me pokupe. Nije mi tražen avans za rezervaciju, niti mi je rečeno da ukoliko otkažem vožnju imam obavezu da platim istu - započinje priču Dević.

Ona navodi da je na dan putovanje vozač pozvao da pita gde da dođe po nju.

- To je bilo oko dva i po sata pred vožnju. S obzirom da sam tog jutra imala odliv i plašila sam se da krenem sa neproverenim prevoznikom, rekla sam mu da moram da otkažem vožnju i izvinila se - navodi ona i dodaje da je usledio veliki šok.

- Na moje veliko iznenađenje, čovek je jako neljubazno i povišenim tonom rekao da ću morati da platim vožnju, na šta sam ja zbunjeno rekla da je to u redu. Ipak, istog momenta sam poslala poruku i osobi koja mi je rezervisala vožnju, da moram da otkažem i razlog otkazivanja, nadajući se da je neljubaznost samo posledica primitivizma čoveka koji me je prethodno pozvao - kaže ona dodajući da je usledio još jedan neprijatan poziv.

- Tada me zove žena i počinje da se dere na mene, da mi govori kako moram da platim vožnju itd. Ja sam tada odlučila da krenem drugim putem kako ne bih bila žrtva njihovog ižijavanja - navodi Dević.

A onda su usledile pretnje porukama i još poziva.

- Nakon toga čovek, vozač za kojeg saznajem da je vlasnik te firme za prevoz putnika, počinje da me zove, preti, vređa... Rekao mi je da će da mi se, citiram, usere u karijeru, da sam šljam i ološ novinarski, čak mi pušta i preteće poruke, i daje mi rok od 24 sata da platim ili će…. - kaže Dević.

Ona navodi da na sajtu njihove firme nigde ne piše upozorenje putnicima da moraju da plate prevoz nakon otkazivanja.

- Nije mi rečeno koliko unapred je ok da otkažem, da mi je to nagovešteno, ja bih svakako otkazala, ali bih isto tako, iako to čak ni tada ne bi bila moja zakonska obaveza, iz moralnih razloga platila uslugu koju nisam iskoristila - navodi ona.

Dević kaže da je spremna da tuži pomenute osobe za pretnje i duševnu bol, samo da bi ubudeće vodili računa kako se ophode prema mušterijama.

Inače, spornu firmu nismo moglo da pronađemo na APR- u, možda je upisana pod drugim imenom a možda je u pitanju rad na crno, dodaje Jelena Dević.

