ĆERKE JE NAPUSTILE, A ONA ZA 9 GODINA PODIGLA ČETVORO NEZBRINUTE DECE! Jasmina postala HRANITELJ, a evo ŠTA JE MORALA DA URADI

Kriza hraniteljstva u Srbiji. Čak 150 hraniteljskih porodica nedostaje samo u Beogradu. Trenutno, trećina hranitelja su srodnici, ali oni ne žele da brinu i o drugoj deci.

Kada su njene ćerke porasle i otišle, Jasmini je teško pala kuća bez dece, pa je zato odlučila da postane hranitelj. Od tada je prošlo devet godina. Za to vreme podigla je četvoro dece. Svima njima jedna stvar je zajednička.

- Oni generalno nemaju poverenje u odrasle ljude, jer su to poverenje izgubili više puta. Potrebno je mnogo vremena, mnogo truda i rada sa decom da bi oni ponovo izgradili poverenje, da bi se razvile emocije prema hranitelju i prema svima odraslima - rekla je Jasmina Milivojević, hranitelj.

Da bi se uspostavilo poverenje, neophodno je da im pružite ono što im najviše nedostaje, a to je ljubav. Zato rastanci svima teško padaju.

- Jako bolan trenutak je kada deca odu, jer tada imate osećaj da ide vaše biološko dete. Taj odnos deteta i hranitelja je odnos sa biološkim detetom, drugačije ne može da bude - rekla je Milivojević.

Da biste postali hranitelj, potrebno je da prođete tromesečnu obuku na kojoj se proveravaju vaše sposobnosti. Prošle godine Srbija je dobila još 33 hranitelja, ali to nije dovoljno. Najveći broj njih ima od 51 do 64 godine, dok deca obično imaju do tri godine. Zato su potrebni mladi hranitelji.

- Važno je da svako dete dobije ono što mu je potrebno. Nije samo bitno smestiti dete u hraniteljsku porodicu, već da pokušate da imate dovoljan broj hraniteljskih porodica da odaberete za svako dete onu porodicu koja mu odgovara - rekla je Mirjana Novakov, direktorka Centra za porodični smeštaj i hraniteljstvo.

Osim mlađih hraniteljskih porodica, nedostaju i one za urgentno zbrinjavanje i one za decu sa težim oboljenjima. Centar za porodični smeštaj i hraniteljstvo obezbeđuje posebnu podršku i deci i hraniteljima, a država je izdvojila iznos od 66.000 mesečno po detetu. Trenutno ima više od 4.000 hranitelja, ali to nije dovoljno.

