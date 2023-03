SAŠA SE IZ ŠVEDSKE POSLE 7 GODINA VRATIO U SRBIJU! Srbi se vraćaju i iz Nemačke, Austrije, Švajcarske: Ovo su RAZLOZI za POVRATAK

U Srbiju se od oktobra 2020. do istog meseca prošle godine vratilo 15.000 više radnika nego što je otišlo. Srbija tako postaje zemlja povratka, a razlog za to nije pandemija korona virusa, već bolji uslovi za život i rad, kažu u organizaciji "Tačka povratka".

U ovoj organizaciji, koja pruža pomoć onima što se vraćaju u Srbiju, kažu da je među povratnicima najviše visokoobrazovanih, i to IT stručnjaka, mašinskih inženjera i medicinskih radnika. Uglavnom se vraćaju iz Nemačke, Austrije, Švajcarske, Velike Britanije, a glavni motiv su mogućnost rada u dobrim kompanijama kao i bolji uslovi za život.

Vraćaju se inženjeri

Saša Stefanović je pre sedam godina poslom otišao u Švedsku. Brzo je napredovao i za tri godine dobio je grupu majstora kojima je bio rukovodilac. Hvali švedsku disciplinu, poštovanje ugovora i isplatu tačno u dan. Ali posle sedam godina ipak je odlučio da se vrati i da u Srbiji osnuje porodicu.

- Uvideo sam da poslednjih godina Srbija napreduje, otvorile su se mnoge strane kompanije i ima posla. Tako sam se vratio i osnovao porodicu u svojoj zemlji. Kada sam otišao u Švedsku, bila je velika razlika u plati između naše zemlje i Švedske, ali sada više nije - kaže on.

Ivan Brkljač, direktor organizacije "Tačka povratka", kaže za Informer da se vratio i veliki broj studenata koji su završili studije, zahvaljujući brzoj nostrifikaciji diploma.

- Ono što smo nekada govorili - da "odliv mozgova" predstavlja problem - sada više i nije toliki problem zato što mi, zapravo, imamo priliv visokoobrazovanih. Nekima je motiv za povratak to što sve više kompanija u svetu, posebno u oblasti informacionih tehnologija, uvodi rad na daljinu. Za neke je to proširenje porodice jer u Srbiji postoji "baka servis", a i usluge vrtića ili bebi-siterki manje koštaju nego, recimo, u Britaniji ili Americi, gde na to odlazi gotovo jedna cela plata. Bez obzira na motive, sa novim znanjima i iskustvima koja donose država je na dobitku - kaže Brkljač.

Udobniji život

Nebojša Atanacković ispred Unije poslodavaca kaže da su u Srbiji sada mnogo bolje mogućnosti za zapošljavanje, kao i da na Zapadu ne prednjače više sa zaradama kao što je to bilo nekada.

- Više i ne čudi što sve veći broj naših ljudi odlučuje da se vrati u zemlju. Odnos plate i troškova života sada je na našoj strani. Lakše se dolazi i do posla. Došao je veliki broj stranih kompanija, otvorena su mnoga radna mesta i sada je moguće dobiti bolje uslove na poslu. Ja imam prijatelje koji su ceo radni vek proveli u Kanadi, a sada žele da se vrate u Srbiju i oni takođe ističu da mnogi naši ljudi, kako mladi tako i stariji, razmišljaju o povratku, jer su se uslovi za život promenili i poboljšali - ističe Atanacković.

Razlog za povratak

karijera

studije

porodica

povezanost s prijateljima i bliskim osobama

Carinske olakšice kao beneficija

Carinske olakšice su među najznačajnijim beneficijama za građane iz dijaspore koji žele da se vrate u Srbiju. Poslednjim izmenama Uredbe o carinskim povlasticama u 2019. godini limit za oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva koji se uvoze iz inostranstva podignut je sa 5.000 evra čak na 20.000 evra, za sve koji su u inostranstvu proveli do 10 godina. Za građane Srbije iz dijaspore koji su živeli u inostranstvu duže od 10 godina taj limit je u potpunosti ukinut.

