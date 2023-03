METEOROLOG NAJAVIO I DO 20 STEPENI! Stižu prolećne temperature, a očekuju se i PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM: Preokret od ovog datuma

Meteorolog Marko Čubrilo najavio je relativno toplo, ali i nestabilno vreme, ponegde uz kišu i pljuskove, a moguća je i grmljavina.

"U utorak će posle prohladnog jutra tokom dana će preovlađivati malo do umeano oblačno i relativno toplo vreme. Uz prolazno povećanu oblačnost povremenih pljuskova uglavnom može biti nad planinskim delom BiH, Crne Gore i Srbije. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugozapadni. Dnevni maksimum od 7 do 15 stepeni Celzijusa", napisao je Čubrilo na Fejsbuku.

On je za naredne dane najavio i pljuskove.

"U sredu slično vreme uz za koji stepen više maksimume koji će lokalno dostizati i oko 17 stepeni Celzijusa, dok se u četvrtak očekuje vrlo nestabilno vreme uz kišu i lokalne pljskove, a trenutno parametri nestabilnosti upućuju na to da bi nad delovima Srbije, istočne Hrvatske i možda severne BiH moglo biti i grmljavinskih pljuskova. Vetar jugozapadni,a u zoni nestbailnosti zapadni. Maksimum bez bitne promene u odnosu na sredu. Slično vreme i u petak, promenljivo i relativn toplo uz povremenu kišu i pljuskove, dok bi u subotu do kasnog posle podneva trebalo biti suvo i toplo uz maksimume koji će ponegde biti i oko +20 stepeni Celzijusa. U subotu krajem dana i u noći ka nedelji prolazno pogoršanje, padavine i manje zahlađenje te će se u nedelju maksimum kretati od +4 do +10 stepeni Celzijusa", objavio je Čubrilo.

Kako je najavio, naredno otopljenje očekuje se oko 15. marta, maksimum lokalno mogao biti i oko +22 stepena Celzijusa.

"Potencijalan problem bi moglo predstavljati jače zahlađenje i pogoršanje koje se i dalje kao mogućnost simulira za drugi deo meseca. Za sada je to još samo nagoveštaj, ali u ovom momentu srednjerončni proračuni na ECMWF modelu podržavaju sinoptiku koja bi nam najverovantije donela period hladnog vremena uz padavine. U narednih nedelju dana pravo prolećno vreme uz smenu sunca, oblaka, kiše,a biće i grmljavinskih pljuskova", zaključio je on.

