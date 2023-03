OTKRIVAMO GLAVNE KANDIDATE ZA PRVOG ČOVEKA SANU: Fizičar i kompozitor u trci za predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti

Fizičar Zoran Knežević ili kompozitor Svetislav Božić najverovatnije će zameniti Vladimira Kostića na mestu predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) nakon osmogodišnjeg mandata, saznaje Kurir!

Ova dvojica akademika u trci su za predsednika najviše naučne i umetničke ustanove u Srbiji. Knežević je, inače, član Odeljenja za matematiku, fiziku i geonauke i generalni sekretar SANU, a Božić je redovni član Odeljenja umetnosti.

Izborna groznica u SANU nastupila je nakon što je dosadašnjem predsedniku istekao mandat, a on objavio da se neće ponovo kandidovati. Odeljenja SANU imala su obavezu da do kraja februara dostave predlog o predstavniku odeljenja za predsedničku kandidaturu SANU, kao i da do 7. marta, odnosno juče, isključivo preko pisarnice SANU dostave predloge za kandidate (za predsednika, dva potpredsednika i generalnog sekretara).

- Dva velika imena su u pitanju, jedan od kandidata za predsednika SANU je fizičar Zoran Knežević, a drugi je kompozitor Svetislav Božić. To su kandidature koje su predate i oni imaju svoje ljude koje su predložili za mesto potpredsednika SANU i generalnog sekretara. Akademici Miodrag Marković i Slavenko Terzić spominju se kao kandidati za potpredsednike - otkriva izvor Kurira iz SANU.

Činjenice Akademik Svetislav Božić (68) - član je Odeljenja umetnosti SANU - srpski je kompozitor, univerzitetski profesor i akademik - diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu 1977, a magistrirao 1979. - autor je preko 200 kompozicija različitih žanrova od solističkih, kamernih, horskih, orkestarskih do vokalno-instrumentalnih - dobitnik je brojnih nagrada i priznanja - za dopisnog člana SANU izabran je 2015. godine, a za redovnog 2021. - Muzika Svetislava Božića izvođena je u 17 zemalja

Naš sagovornik dodaje da su zasad samo njih dvojica podnela predloge za kandidaturu.

Brojka 8 godina Vladimir Kostić bio na čelu SANU

- Nije još poznato da li je neko osim Kneževića i Božića podneo predlog. To su ljudi sa imenom, oni možda različito gledaju na neke stvari, a na neke druge isto. Ko god od njih dvojice da pobedi, biće dobro. Oni su prikupili 20 potpisa akademika koji su u radnom sastavu i ispunili su sve što je potrebno za kandidaturu za prvog čoveka SANU - dodaje izvor.

Za 9. mart zakazana je sednica Izborne komisije za izbor časnika SANU, dok će 15. marta biti održana Konferencija članova SANU, a Izborna skupština za časnike SANU (predsednika, dva potpredsednika i generalnog sekretara) održaće se 30. marta, kada ćemo saznati ko će naslediti Vladimira Kostića.

Velike zasluge Kostić učinio da Akademija radi 24/7 Kurirov sagovornik ocenjuje i da je aktuelni predsednik SANU Vladimir Kostić veoma dobro i časno obavljao svoju funkciju, te da je šteta što je rešio da se povuče: - Kostić je veliki naučnik i čovek koji je učinio da Akademija radi 24 sata dnevno. On je veoma ozbiljno obavljao ovaj posao. Verovatno se i potrošio. Institucije dugog trajanja retko prave veliki preokret, tako da šta god da bude, ko god da ga nasledi od ova dva kandidata, biće dobro.

Tokom jučerašnjeg dana nismo uspeli da stupimo u kontakt s kandidatom Zoranom Kneževićem, kao ni sa aktuelnim predsednikom SANU. Kompozitor Svetislav Božić potvrdio je za Kurir da je on jedan od kandidata za prvog čoveka Akademije, ali o tome juče nije mogao više da kaže.

- Nisam sada u prilici da razgovaram, na putu sam, uskoro imam i koncert - kratko je poručio Božić.

Činjenice Akademik Zoran Knežević (73) - član je Odeljenja za matematiku, fiziku i geo-nauke SANU - izabran je 2020. za generalnog sekretara Akademije - diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu - spada u red najvećih poznavalaca malih tela Sunčevog sistema u svetu - od 1973. godine obavlja niz različitih istaknutih funkcija u Astronomskoj opservatoriji u Beogradu - za dopisnog člana SANU izabran je 2009. godine, a za redovnog 2015. - na predlog italijanskih astronoma, jedan asteroid - 3900 Knežević - nazvan je po njemu

Podsetimo, po kuloarima se u prethodnom periodu spekulisalo da se za trku za predsednika SANU spremaju pisci Dušan Kovačević i Miro Vuksanović i profesor Kosta Čavoški, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili potvrdu da su se oni kandidovali.

ČINJENICE Kako se bira predsednik SANU - Bira se na četiri godine između redovnih članova Akademije - Kandidatu su potrebni potpisi podrške 20 akademika u redovnom sastavu - Glasanje je tajno - Istovremeno se biraju i dva potpredsednika i sekretar, ali to glasanje je odvojeno - Pobeđuje kandidat koji dobije većinu od ukupnog broja svih članova SANU u radnom sastavu - Najveći uticaj na izbor imaju odeljenja s najvećim brojem članova - U SANU postoji osam odeljenja - Akademija ima 130 članova, od čega 99 redovnih i 31 dopisnog

