Mega Home Center – u ovom srpskom trgovniskom lancu naći ćete sve – veliku ponudu proizvoda po konkurentnim cenama

Novi trgovinski lanac Mega Home Center je srpska kompanija, nastala zahvaljujući porodičnoj viziji i projektu, a iako su svoj prvi objekat otvorili pre nešto više od godinu dana, već su u samom vrhu trgovina u Srbiji, dok su se po konkurentnosti u cenama definitivno nametnuli kao lider. Za njihove radnje nije potrebna nikakva posebna kartica za kupovinu, a ono što kupci takođe veoma cene i prepoznaju jesu ljubaznost, predusretljivost i stoprocentna posvećenost koju svaki potrošač dobija. Sve ovo bio je povod za razgovor sa Mirjanom Dimitrijević, osnivačem i generalnim direktorom Mega Home Center Srbija.

foto: Promo

Nalazite se na čelu novog srpskog trgovačkog lanca Mega Home Center koji je tokom prošle godine otvorio prve maloprodajne objekte. Kakvi su planovi za tekuću godinu?

Mega Home Center je prvi Cash&Carry objekat otvorio krajem 2021.godine na površini od 1.500m2 u Beogradu, u naselju Leštane u industrijskoj zoni.

Po svojoj formi jedina je trgovina u Srbiji sa konceptom "Home Centra" i jako velikog asortimana u prehrani, skoro pa sve na jednom mestu. Drugi objekat, format super marketa, površine 500m2 otvoren je krajem 2022.godine Beogradu, naselje Mirijevo i to je naš prvi format super marketa. Mi smo kompanija koja je usko specijalizovana za Cash&Carry način trgovine i nastojimo da biramo objekte većih kvadratura, 1000m2 i više, ali usled sve većih zahteva naših potrošača, odlučili smo se i za manje kvadrature, stim što ti objekti po našim standardima ne mogu biti manji od 500m2. Naše sledeće objekte otvaramo u Zemunu, naselje gornji grad, ulica Dobanovačka br.54 površine 1.200m2 i Voždovac, ulica Vitanovačka br.36b. To su naši prvi gradski mini Cash&Carry objekti, koji će se prostirati na 1,200 m2 – Zemun, odnosno na 800m2 - Voždovac i u svom sklopu će imati pekaru, apoteku, a Zemun će imati i restoran. U narednih 15 meseci po planu je otvaranje još 8 objekata u Beogradu, format mini Cash&Carry i super marketi i jedan objekat u Pančevu, format velikog Cash&Carry objekta. Dodatnih 5 lokacija se trenutno razmatra i one su van Beograda. Nakon otvaranja navedenih lokacija u planu je otvaranje najvećeg Cash&Carry objekta u Srbiji, površine preko 25.000 m2, ali o tome ćemo kad dođe vreme.

Ekspanziju ste započeli od Beograda u kome ste najavili i nove objekte. Kako vidite potencijal celokupnog srpskog tržišta i koji gradovi bi mogli da dobiju Mega Home Center maloprodajne objekte?

Svaki grad u Srbiji bi trebalo da ima ovakav format trgovine. Mi trenutno imamo preko 12.000 aktivnih bar kodova. Do kraja 2023.godine plan je da se asortiman proširi za dodatnih 5.000 bar kodova. Tu je i odlična ponuda robe proizvedene u Srbiji od malih domaćih kompanija koju ne možete da nađete na policama u domaćim sistemima. Takođe dobar deo naše ponude prehrane i neprehrane je iz uvoza, mi biramo artikle i proizvođače i trudimo se da izaberemo najbolji odnos cene i kvaliteta za naše potrošače. Iako je kupovna moć značajno opala, potencijal srpskog tržista je velik. Srbija je najmnogoljudnija država u regionu, ima strateški geografski položaj, ima dosta ekonomsko jakih gradova u Srbiji, ali usled drastičnog povećanja cena i generalno visokih cena na tržištu, slika kupovne moći i potencijala je dosta bleda. Upravo zato imamo pozive iz cele Srbije za širenje, jer smo mi asortimanski i cenovno za kratko vreme ušli u sam vrh trgovačke elite i prepoznatljivi smo i izvan granica Srbiji po našim niskim cenama i asortimanu. Mi ćemo se svakako truditi da budemo još bolji, sa još većom ponudom i još konkurentnijim cenama.

foto: Promo

Ono što Vas izdvaja na tržištu od velikog broja konkurenata je to da pored velikog broja prehrambenih artikala, u ponudi imate i neprehrambeni program. Šta sve kupci mogu da pronađu kod Vas, koliki je broj artikala zastupljen u objektima Mega Home Center i koje grupe proizvoda?

Kao što sam već navela, trenutno imamo preko 12.000 aktivnih bar kodova. Imamo 20 grupa proizvoda, a na primer piće - hrana, kućna hemija i kozmetika predstavljaju svega 3 grupe proizvoda. Imamo jako veliku ponudu neprehrane za Horeca kupce i za klasične potrošače, papirnu galanteriju, ambalažu, tekstil, posuđe, plastiku, kancelarijski materijal, igračke, školski pribor, sve za baštu, mali kućni aparati, alati i još mnogo toga. Uskoro pokrećemo i veliki retail i Horeca projekat u oblasti smrznute hrane, nešto jedinstveno na našem tržistu i Mega Home Center je generalni distributer za tržište Srbije, ali svakako taj projekat zaslužuje posebnu najavu. Uskoro izlazi naš prvi mesečni katalog, e - verzija i papirna verzija takođe, gde će potrošači videti deo ponude i istovremeno koje su sve grupe proizvoda u ponudi.

Trenutno poslujete sa dva prodajna objekta i uskoro planirate da proširite maloprodajnu mrežu otvaranjem ekskluzivnih supermarketa na opštini Zemun i Voždovac. Koje novine će novi objekti doneti i čemu se mogu radovati Zemunci i Voždovčani?

Voždovac i Zemun su svakako naši prvi gradski Cash&Carry objekti, koji će imati naš kompletan asortiman, poličnu prodaju, paletnu prodaju i iste će biti cene bez obzira da li kupujete jedan komad ili paletu. Po tom konceptu smo inače najpoznatiji. Za naše radnje vam ne treba nikakva posebna kartica za kupovinu, jer to je najčešće pitanje naših potrošača kada vide paletnu prodaju i gomile robe, odmah se pomisli da tu kupuju samo profesionalni kupci. Jednostavno kupujete bez obzira da li ste fizičko ili pravno lice i cena je ista bez obzira na količinu. U Zemunu se otvara prvi restoran od budućih deset, moderan gastro bar, sa jedinstvenim enterijerom i odličnom kulinarskom ponudom. Pored restorana, otvaramo pekaru i apoteku i trenutno smo u pregovorima sa poznatim lancima i nastojimo da zajedničkim snagama i vizijom napravimo posebnu ponudu za naše potrošače. Svakako Zemunci i Voždovčani, ali i svi naši potrošači mogu da očekuju moderne objekte, vrhunsku ponudu, odlične cene i stalne akcije i promocije, koje su jedinstvene u svakom smislu, a to naši potrošači najbolje znaju.

Da li ćete širenjem maloprodajne mreže uvoditi i svoje privatne robne marke ili ćete i u narednom periodu prednost dati domaćim i međunarodnim brendovima?

Mega Home Center trenutno radi na razvoju više robnih marki iz domena prehrane, hemije i kozmetike, stim što mi razvijamo posebne brendove i akcenat stavljamo na najviši nivo kvaliteta i konkurentnost u ceni. Svakako ćemo biti prepoznatljivi po kvalitetu, jer na našim recepturama rade renomirane Italijanske, Francuske i Švajcarske kompanije i sigurni smo da ćemo zadovoljiti standarde i najzahtevnijih potrošača. Želim da napomenem da je veliki broj domaćih kompanija, posebno manjih proizvođača i preduzetnika već na našim policama. Što se tiče poznatih brendova, na primer, iz domena hemije i kozmetike ili konditora, Mega Home Center je svakako u samom vrhu u Srbiji, a po konkurentnosti u cenama je definitivno lider.

Imajući u vidu da ste potpuno nov lanac na tržištu a da ste već prepoznati po veoma profesionalnom odnosu prema potrošačima, rezultat je rada menadžmenta da ponudi visok nivo usluge. Šta sve nudite kao poslodavac i šta očekujete od svojih zaposlenih? Koliko planirate da otvorite novih radnih mesta?

foto: Promo

Na ovo pitanje bi najbolje odgovorili naši zaposleni, bez kojih moja vizija i celokupna strategija bi ostala mrtvo slovo na papiru. Tačno je, ljubaznost, predusretljivost i 100% posvećenost svakom potrošaču je ono što nas u poptunosti izdvaja na tržištu. Mega Home Center ima svakako najveći prosek plata u industriji. Pored konkurentnih plata, mesečnih bonusa, godišnjih bonusa i bonusa za decu do 15 godina, potrudili smo se da rast plata isprati i rast inflacije, tako da naši zaposleni najmanje osete udar inflacije i rast cena u svakom sektoru. Smatram da smo i jedinstveni po tome što sa rastom vrednosti naše kompanije, kao i rastom ostvarenog neto profita i širenjem tržišta kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom tržištu, rastu i mesečne plate zaposlenih i njihovi bonusi. Do kraja 2023.godine imamo u planu da otvorimo minimum 200 novih radnih mesta, a moguće je da ćemo već u narednih 6 meseci premašiti tu brojku.

Kako gledate na konkurenciju u Srbiji?

Konkurencija je izuzetno jaka, posebno veliki trgovački sistemi i njihovi rezultati su za svako poštovanje. Meni lično, konkurencija je veliki pokretač i izazov da učinim sve što je u mojoj moći da budem u samom vrhu trgovačke elite. Naravno, to je jako teško, jer smo tek na početku, ali sam zajedno sa svim zaposlenima uspela da za kratko vreme Mega Home Center prezentujem na najbolji mogući način i da zauzmem značajno mesto na tržištu. Mega Home Center je srpska kompanija, porodična vizija i projekat, a naš najveći početni ulog kao porodice je upravo bilo naše iskustvo u biznisu, kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Zajedno sa mojim suprugom sam vodila daleko veće projekte od ovog, ali smo svakako najponosniji na "Megu" i sve snage smo usmerili na izgradnju moderne i jedinstvene trgovačke kompanije.

Mega Home Center je pokrenut u veoma izazovnim i turbulentnim vremenima u maloprodajnom sektoru. Koji su bili najveći izazovi da bi sa radom počeo jedan potpuno nov trgovački lanac?

Istina, makroekonomska situacija je jako nestabilna, a efekti na mikro nivo su jako nepovoljni i jako je teško formulisati kratkoročne i dugoročne planove, a još veći izazov je njihova realizacija. Svakako u Srbiji je uvek turbulentno, stim što u prethodnih 20 godina imamo sve više zakona i standarda koji su preuzeti iz EU, posebno u domenu trgovine i to je nešto što olakšava posao, ali je istovremeno i izazov. Bez obzira koliko ste velika ili mala prodavnica, zakon i standarde treba poštovati jer mi se bavimo prodajom hrane i na prvom mestu treba svima da bude zdravlje naših potrošača, kao i bezbednost i zdravlje zaposlenih. Porodično imamo iskustva u različitim industrijama,ali nikada nismo bili u ovoj industriji i upravo je to bio naš najveći izazov. Jedan deo dobavljača i dalje ne prepoznaje "Megu" kao sistem i lično smatram da je to na njihovu štetu. Mi smo kompanija koja će otvoriti preko 10 objekata i ukoliko gledate brojke to je za sisteme smešan broj, ali ukoliko gledate kvadraturu, Mega će u narednih 15 meseci imati preko 10.000 m2 neto prodajnog prostora samo u Beogradu, što predstavlja ozbiljnu investiciju i jedno od najvećih širenja maloprodajnih objekata u industriji. Na drugu stranu, dobavljači su po istoj matrici naviknuti da rade sa sistemima, a mi imamo u potpunosti drugačije standarde. Svakako za svakog od nas postoji zamena i uvek mogu da pronađu drugog partnera i kupca i na svakom od nas je da oceni da li treba ulagati u neku saradnju ili ne. Tačno, mi i dalje imamo puno izazova i poteškoća da uklopimo naš rast i sve negativne efekte sa tržišta, ali za sada smo na dobrom putu i verujem da ćemo biti sve efikasniji i u svakom smislu najbolji mogući partneri našim dobavljačima.

Kako vidite Mega Home u narednih nekoliko godina i kojim dostignućima biste ispunuli zadate ciljeve?

Mega Home Center vidim kao jednu od najbrže rastućih kompanija u industriji i kao kompaniju koja će u godinama ispred nas postaviti dosta standarda pre svega u uslugama prema potrošačima, asortimanu, dodatnoj vrednosti za potrošače, društvenoj odgovornosti i uslovima rada zaposlenih. Svakako smatram da bi pored navedenog moje najveće dostignuće bilo otvaranje planiranog broja objekata i otvaranje najvećeg Cash&Carry objekta na Balkanu. Moja porodica i svi naši zaposleni imamo veliki zadatak, odgovornost i još veći izazov u godinama koje dolaze i sigurna sam da ćemo postići velike rezultate.

