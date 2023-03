OVAKO MOŽETE DA IZBEGNETE KAZNU ZA PARKIRANJE: Ostaće vam 1.870 dinara u džepu iako vas snimi Oko sokolovo! MALO KO ZNA ZA CAKU

"Oko sokolovo" već duže vreme snima i kažnjava nepropisno parkirana vozila u Beogradu i ostalim gradovima širom Srbije.

Ipak, iako je prošlo dovoljno vremena, ne znaju baš svi sve o njemu. Čak i pre nego što se na beogradskim ulicama pojavilo "Oko sokolovo" mnogi vozači su bili u problemu kada je način naplate parkiranja u pitanju.

Godinama unazad ogromna nedoumica je bila oko toga da li kontrolori odmah naplaćuju kaznu ako vide da za neko vozilo nije plaćen parking ili vozači imaju pet ili čak 15 minuta "lufta" dok ne pošalju SMS, trknu do trafike ili iskoriste opciju plaćanja preko aplikacije.

Evo konačnog rešenja iz "Parking servisa":

foto: Zorana Jevtić

- Od trenutka opažaja od strane kontrolora odnosno prolaska "Oka sokolovog" vozač ima mogućnost da u roku od pet minuta plati parkiranje. To znači da ako neko, na primer, parkira i uđe u prodavnicu ili ode do table da proveri u kojoj je zoni ili odlazi do trafike da dopuni kredit ili kupi e-parking satnu kartu i u nekom trećem-četvrtom minutu, dakle, pre isteka roka od pet minuta, pošalje SMS, plati parkiranje preko aplikacije ili e-kartom, on neće dobiti kaznu, odnosno elektronsku dnevnu kartu - objasnili su još ranije iz "Parking servisa".

Međutim, ni tu ne prestaje dilema oko toga kako će "Oko sokolovo", preciznije ljudi u njemu, znati u kom trenutku je neki vozač parkirao automobil, odnosno kada počinje da teče tih čuvenih pet minuta.

Sistem funkcioniše tako da kontrolor ili sistem "Oko sokolovo" prolaze ulicom, kontrolišu tablice i ukoliko za određeno vozilo nije plaćen parking ili je isteklo vremensko ograničenje u datoj zoni, sistem (na isti način kao i kontrolor) ga "usnimi" i odmah formira elektronsku dnevnu kartu (kaznu).

Ipak, ona se ne izdaje do isteka roka od pet minuta. Ukoliko u tom roku korisnik plati parkiranje neće mu biti izdata elektronska dnevna karta! Ali ako ne plati, elektronska dnevna karta koja je formirana u prvom minutu prilikom opažaja, automatski se izdaje i može se proveriti na sajtu 'Parking servisa'", objasnili su detaljno iz ovog gradskog preduzeća.

To znači da se u teoriji može desiti da vas "Oko sokolovo" usnimi istog trena nakon što ste se parkirali i tada kreće da teče tih famoznih pet minuta "lufta", a može da se desi i da vas opazi tek naknadno prilikom prolaska. Međutim, čak i tada ostaje tih pet minuta fore za plaćanje.

Mnogi Srbi su mnogo puta do sada pokušali da prevare "Oko sokolovo".

Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kome se vidi kako je vozač prepravio oznaku na registarskim tablicama. Kako su mu poslednje dve oznake "XC", on je "C" crnom izolir trakom prepravio u "O" i tako kaznu prebacio na nekog drugog koji ima na kraju registracije "XO"!

(Kurir/Blic)