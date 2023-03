DIVLJI TAKSISTI NA OVAJ NAČIN BIRAJU PLEN! Godišnje zgrnu i do 3 MILIONA EVRA, svako im je "laka meta", a evo gde uglavnom HARAJU

Nekažnjeno haraju uglavnom na beogradskom aerodromu, love strance i zgrću ogromne pare. Divlji taksisti na godišnjem nivou zarade čak tri miliona evra, odnosno dnevno i do 8.000, otkriva izvor odlično upoznat s delovanjem ovog klana, koji u svet šalje lošu sliku Beograda jer uglavnom ordinira na Aerodromu "Nikola Tesla".

OMILJENE METE

Ekipu prevaranata čini svega petnaestak ljudi, koji zgrću ogromne pare derući mušterije iz Srbije, regiona i sveta, a državu svake godine zakinu za više od pola miliona evra.

- To vam je kao neka mafijaška organizacija koja, naravno, ima svog vođu. To su ljudi koji su svakodnevno na beogradskom aerodromu. Najniža cena po kojoj voze je 50, a neki prosek je oko 100 evra. Oni, što bi se reklo, na oči regularnim taksistima uzimaju mušterije, a niko ne reaguje, pa čak ni njihove kolege koje posluju regularno - priča sagovornik.

Dodaje i da se među njima vrlo dobro zna ko je ko i ističe da je primećeno da najčešće love strance, koji nisu najbolje upućeni u ovdašnje cene:

- Evo jedan primer: omiljena meta su im putnici koji sleću iz Stokholma jer je u tom gradu regularna cena taksija od aerodroma oko 150 evra. Takvi putnici, ne znajući da na aerodromu mogu da kupe vaučere po povoljnoj ceni, računaju da su jeftino prošli, pošto, umesto 150, plate 50 ili 100 evra.

foto: Filip Plavčić

ISKORENITI PROBLEM

Što se tiče ulaska u deo aerodroma, gde bi, prema pravilu, trebalo da stoje regularni taksisti, divljaci i tu imaju šemu prevare. Ili ulaze u suprotnom smeru, odnosno u smeru za izlaz gde još nema rampe, ili se služe takozvanim sistemom vozića: kad se regularnom taksisti otvori rampa, on uleti odmah za njim. Radovi koji se trenutno izvode na aerodromu daju im dodatnu mogućnost da svoje malverzacije sprovode bez problema.

Kako je još objasnio sagovornik, često se dešavalo da divlji taksisti uklanjaju signalizaciju, zaštitne ograde i stubove koji se postavljaju oko aerodroma zbog sprečavanja saobraćajnog kolapsa:

- Bezbroj puta se dogodi da iščupaju znak, izvuku stub iz zemlje da bi prišli što bliže. Em što krše zakon, em nanose i materijalnu štetu. Sve to mora da se sankcioniše. Zato je potrebno da se i grad i aerodrom, ali i taksi udruženja ujedine i iskorene ovaj problem.

Uhvaćeni na delu

Nedavno je jedan divlji taksista pokušao da nasamari turiste iz Omana.

- Regularno smo kupili vaučer na izlasku s aerodroma, cena za našu lokaciju je 2.200 dinara. Kada smo seli u vozilo, vozač nam je tražio nam duplo više novca, objašnjavajući da to što piše na vaučeru nije realno i da je to mala cena za tu lokaciju. Nismo naseli jer imamo iskustva s takvim prevarama s obzirom na to da smo već bili u Beogradu - ispričali su tada turisti.

Divlji taksista je bez trunke srama priznao da je želeo da prevari nesrećne ljude, pa čak i objasnio šemu po kojoj radi.

Kurir.rs/Republika