DA LI BISTE ZAPOSLILI BIVŠEG ROBIJAŠA? Ana Selak: Ako ne pronađu posao, mogu da se vrate ONOM ZBOG ČEGA SU BILI U ZATVORU

Boris Knežević i Snežana Ognjanović su bivši zatvorenici, koji po izlasku na slobodu ne mogu da se vrate u normalne tokove života, jer nailaze na osudu okoline. Stalan posao ne mogu da nađu, jer svaki poslodavac zahteva jedan papir koji nikako ne mogu da nabave - potvrdu da lice nije osuđivano.

Na ovu temu govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije Ana Selak, advokat i Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije.

foto: Kurir televizija

- Imam utisak da je to nešto što bi se moralo regulisati. Činjenica da ti ljudi ne mogu da se zaposle predstavlja problem za njih, ali i za društvo. Oni mogu u nedostatku alternative ponovo da krenu nekim putem zbog kojeg su izdržavali kaznu. Ne vidim neku naročitu potrebu da se traži takva potvrda. Kod mene godinama radi čovek koji je ima status bivšeg zatvorenika. On radi beskprekorno. Jasno je da neko ko se nije promenio tokom izdržavanja kazne može da bude problem za kolektiv, ali to se razlikuje od slučaja do slučaja - rekao je Atanacković.

Selak tvrdi da je zahtev osuđivanim licima da dostave potvrdu o tome da nisu osuđivani protivpravan.

foto: Kurir televizija

- Nijedan zakon ne ide štetu bivših zatvorenika. Zakon kaže da niko nema pravo da traži takvu potvrdu. Naš problem je što ta norma nema sankciju i ako neko to traži, neće odgovarati. Onaj ko je izložen takvim zahtevima uglavnom ide linijom manjeg otpora. Bio je jedan slučaj kada je jedno lice to prijavilo. Srž je bila to da je poslodavcima rečeno da nije trebalo da stavljaju u neprijatnu situaciju kandidata za zaposlenje tako što će mu tražiti potvrdu da nije osuđivan, već da taj podatak ukoliko im je potreban treba sami da nabave. Lice koje je podnelo pritužbu je odustalo od apliciranja za taj posao.

04:33 BIVŠI ZATVORENICI SE VRAĆAJU KRIMINALU ZBOG POSLODAVACA?! Advokat: Ne mogu da nađu posao zbog protivpravne diskriminacije

Atanacković smatra da se tokom probnog rada kandidata može jasno proceniti da li odgovara poziciji za koju aplicira:

- Privredi je potrebna odgovarajuća kvalifikaciona struktura zaposlenih. Mislim da je u interesu društva i poslodavaca da zaposle one ljude koji odgovaraju poziciji. Drugo, postoji taj period period kada se može utvrditi da li kandidat i stručno i u odnosu prema kolektivu odgovara kompaniji koja ga zapošljava.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud