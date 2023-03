"DEVOJKAMA PRIŠAO 'RUŽAN' MOMAK, UPLAŠILE SE CRNE MAGIJE?" Policajac: Otišle da skinu "vradžbine", "mag" ih SEKSUALNO ISKORISTIO!

Državljanin Srbije R.P. iskoristio je naivnost devojaka iz Bosne i Hercegovine kojima je obećao da će im skinuti crnu magiju, a zatim ih naterao na seksualne odnose, snimao ih, pa ucenjivao. U ovoj vesti toliko toga je pogrešnog osim jednog. U potpunosti je istinita. Gde su granice lakovernosti, kako je sve moguće iskoristiti nečiji očaj, naivnost i poverenje i može li država ili društvo da stane na kraj ovakvim pojavama?

Na ova i druga važna pitanja koja se tiču različitih vidova zloupotreba, odgovarali su u emisiji Puls Srbije Blažo Marković, predsednik sindikata policije i policijskih starešina Srbije i Ana Rakić Đuričić, psiholog i astrolog.

- Radi se o tome da je sve što je ovde bilo u pitanju ljubav. Magovi uglavnom kreću nekako s proleća kada se ljubav budi. Tada se devojke spremaju pred ogledalom dva do dva i po sata. Nakon toga idu u izlazak na splavove, žurke i u kafiće u nadi da će im neki momak prići.

foto: Kurir Televizija

- Događa se da to traje neki duži period, a da im niko ne priđe. Onda uglavnom postoji neki dečko koji je ružan ili da tako kažem malo lošijeg izgleda koji stupi u kontakt sa njima. One u svojoj glavi prebace da njegova majka mora da je osoba koja se bavi nekim veštičarenjem i da je na njih bačena crna magija! Tako krene čitav taj mehanizam u mozgu tih devojaka. One su vrlo laka meta tih magova i tako postaju njihove žrtve, a potreba za ljubavlju je u pozadini svega - rekao je Marković.

Rakić Đuričić se saglasila po pitanju glavnog uzroka odlaska kod magova i istakla da bi na narod trebalo edukativno delovati.

foto: Kurir Televizija

- Ljubav je naravno najpotrebnija, jer ljubav je Bog. Trebalo bi delovati edukativno na narod i na decu pre svega. Moram da podvučenm razliku između magije i mistike. I jadna i druga reč potiču iz grčkog jezika. Magija je pokušaj da se priroda menja i u osnovi je težnja ka moći. Težnja ka moći je jača od seksualnog nagona. Magija je čarolija, vradžbina u širem smislu. Vi tražite način da rešite problem preko nekih sredstva prečicom - rekla je Rakić Đuričić i dodala:

- Kada govorimo o mistici to je težnja ka sjedinjennju sa Bogom. Mi se molimo nekom većem od nas za pomoć, za razliku od magije kada želimo mi da budemo ti koji imaju kontrolu nad prirodom i drugima. Svi mi imamo u sebi elemente i magijskog i mističkog. Što se tiče odgovornosti u ovom konkretnom slučaju ona jeste na tim ljudima koji se time bave, ali je i na nama. Svako od nas u sebi nosti crnog i belog vuka. Svakog dana u nama jedan vuk pobeđuje. Koji pobeđuje? Onaj kojeg hranimo. Do kraja života treba da radimo na sebi - kaže Rakić Đuričić.

07:29 DEVOJKAMA PRIŠAO RUŽAN MOMAK, A ONE SE UPLAŠILE CRNE MAGIJE? Otišle na skidanje vradžbina, a on ih seksualno iskoristio

Naglasila je da magove ne treba mešati sa astrolozima.

- Astrolog je tu da tumači horoskop, a ne da nudi magijske usluge. Svako svojom voljom dolazi kod astrologa i ako je nezadovoljan onda to nije do astrologije nego do astrologa. Tada treba promeniti astrologa kao što se menja majstor.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud