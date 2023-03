Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, govorila je u jutarnjem programu Kurir televizije o položaju žana u Srbiji.

Na pitanje voditeljke Olje Lazarević ima li razloga da se s obzirom na problem ravnopravnosti u Srbiji slavi 8. mart, Janković je rekla da u tome ne vidi problem, jer to ne utiče negativno na ravnopravnost.

Potom je iznela statistčke podatke koji se odnose na prava i položaj žena na polju rada.

foto: Kurir Televizija

- U oblasti građevinarstva i infrastrukture statistika kaže da su žene plaćene više od muškaraca, zato što rade u upravljačkim strukturama. Na opštem nivou podaci govore da je 8,8 odsto razlika u zaradama u korist muškaraca iako tu Srbija mnogo bolje stoji od nekih drugih zemalja. To je neko dobro nasleđe socijalizma koje negujemo, mada smo inače majstori "razvaljivanja", jer često spolja prihvatamo ono što je loše, a bespotrebno pružamo otpor nekim promenama koje su sasvim prirodne i koje idu u neke savremene tokove - rekla je Janković.

Iako smatra da je to prirodno i poželjno, Janković je konstatovala da se previše pažnje poklanja tome da li neka zanmanja kojima se žene bave treba izgovarati u ženskom rodu, dok su neku drugi veoma važni problemi ostavljeni po strani.

06:07 MUZU KRAVE, RADE NA NJIVI, BRINU O DECI, A TO IM NIKO NE PRIZNAJE! Poverenica upozorila na težak položaj i prava žena na selu

- Problem nastaje kada treba upotrebiti naziv zanimanja u ženskom rodu. To je u redu, ali postoji masa žena u Srbiji koje žive na selu, a znate šta sve one urade do 10 ujutru. One su do tad već pomuzle krave, spremile doručak ispratile decu krenule na njivu. Pitate je: "Gde radiš?", ona kaže: "Nigde". Ona ne može svoja prava da ostvarI zato što nije registrovana. Mi insistiramo od ministarstva za ljudska i manjinska prava da se ta odredba operacionalizuje. Mi pričamno o tome da li treba reći voditelj ili voditeljka. Naravno da treba reći voditeljka, ukoliko se radi o ženi. Kad je neko zvao učetljicu učiteljem? - rekla je Janković.

Ocenila je da se otpor prema zanimanjima u ženskom rodu stvara zato što ne postoji dovoljno izražena svest o tome da su žene uveliko počele da obavljaju određene poslove kojima se ranije nisu bavile.

- Znate zašto se narogušimo. Ranije žene nisu bile u nekim profesijama. Nije ih na primer bilo u vojsci, a sada ih ima. Logično je, dakle, da sada imamo oficirke i podoficirke - zaključila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud