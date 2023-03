"MUŠKARCI VARAJU ČEŠĆE, A 40 ODSTO NJIH PRIZNA PREVARU!" Psihoterapeut Zoran Milivojević otkriva kako žene greše u izboru partnera

Na Kurir televiziji emituje se hit serija "Prsten sudbne" , a epizode se emituju radnim danima od 15 časova.

Ova serija je od samog početka osvojila simpatje publike, a pokrenula je i neka važna pitanja sa kojima se svakodnevno suočavamo. Jedno od njih jeste pitanje partnerskog odnosa.

Koliko je teško živeti sa prevarom? Da li je moguće oprostiti izdaju partnera ili uvek ostaje crv sumnje i gorak ukus, i kako se sa tim izboriti? ovo su samo neka od pitanja na koja je u emisiji Puls Srbiije odgovarao psihoterapeut i aktivista dr Zoran Milivojević.

- Jedan od velikih problema jeste kako danas ljudi biraju partnere. Brak je nekada bio pravno biološka kategorija. Razvod je bio izuzetno redak. Tada su ljudi morali da budu zajedno da bi mogli da podgnu decu. Ljudi danas biraju partnera tako tako se zaljube. Neki tvrde da je zaljubljenost prva faza ljubavi. Ona je, međutim, potpuno drugačija od ljubavi. Ljubav je emotivno vezivanje, a zaljubljenost je idealizacija - rekao je MilIvojević i dodao da zaljubljenost uglavnom vodi u razočaranje:

- Nema razočaranosti bez očaranosti. Koren reči očaranost je čar - magijski postupak kojim se izaziva stanje mentalne opijenosti, a upravo se o tome radi kod zaljubljivanja. Ne postoje idealni partneri i onda posle nekog vremena to nužno vodi u neku vrstu razočaranja. Što je razočaranje veće to je veća šansa da se ljudi rastave.

Istakao je da kod ljudi sa godinama slabi sposobnost idealizacije partnera, što je ocenio kao pozitivno.

- Kada ljudi odrastaju gube sposobnost idealizacije. Ružičaste naočare gube ružičastu boju, ali to je dobro jer onda nastaje taj odnos koji je zasnovan na realnosti. Tolerantniji smo na neke razlike. Taj ideal koji imamo u mladosti je dosta strog i isključiv.

04:15 MUŠKARCI VARAJU ČEŠĆE, A 40 POSTO NJIH PRIZNAJE PREVARU! Poznati psiholog otkriva zašto devojke greše u izboru partnera

Psiholog se dotakao i problema odrastanja.

- Ljudi ne žele da odrastu. Misle da kad odrastu prestaje neka zabava. Kod mene dolaze mlade žene posle 35 se pitanjem gde grešimo. Ona je lepa, pametna, ima stan i kariijeru i ne može da nađe muškarca. Onda istražujemo šta to ona traži. Jedna mi je rekla da želi da se divi muškarcu. To nije dobro, jer čim se nekome divite to znači da ga obožavate tj. pripisujete mu svojstva koja on kao ljudsko biće ne može posedovati.

Milivojević tvrdi da se ljudi različito nose sa prevarom. Procentualno gledano 50 odsto ljudi je u stanju da oprosti prevaru, dok je druga polovina ne oprašta.

- Prevara, to znači da se neko nije držao početnog ugovora. Većina ljudi ima taj momenat monogamije. Kada shvate da partner ne drži reč, onda je to jaka trauma. Ono što znam jeste da polovina to shvati kao neku krizu i onda poboljšaju odnos, a neki jednostavno ne oproste i idu dalje - kaže Milivojević i dodaje da su muškarc skloniji prevarama, ili da barem priznanju da su ih počinili:

- Po istraživanjima muškarci mnogo češće prijavljuju prevaru. Oko 40 odsto muškaraca je priznaje. Muškarci više seksualno varaju, jer imaju testosteron koji pojačava i seksualnost i agresivnost. Žene su više za vezivanja, za decu i porodicu - rekao je Milivojević i dodao da se često događa da žena kada vara preuzima muški model:

- Žena preuzima muški model. Uvek kada žena vara postoji očekivanje da to može da preraste u neku ozbiljniju vezu. Devojke pogrešno biraju. One biraju frajere! Frajer je od reči fraj što znači slobodnjak, kao "frajla" za žene. Misle da će od nekog tzv. "alfa frajera", njena fantazija se sastoji tome da će neki tzv. "alfa frajer" nju toliko da zavoli da će da se pretvori u odgovornog porodičnog čoveka.

02:46 Zaljubljenost vodi razočaranje!? Psiholog otrkio naličje najlepšeg osećanja

- To se, međutim, ne dešava. Frajeri su uvek dobri za zabavljanje, sa njima nikad nije dosadno, uvek je neka akcija, ali su nepodesni za emotivnu vezu, jer se uglavno radi o nezrelim muškarcina. Tako imamo jednu situaciju da 80 posto žena traži 20 odsto muškaraca što stvara veliki problem i na ženskoj i na muškoj strani.

