CIRKULIŠU OVA TRI TIPA VIRUSA: Doktorka objasnila koji su SIMPTOMI i ko je NAJUGROŽENIJI!

Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje " Doktor Milan Jovanović Batut " u Srbiji je registrovano 11.500 slučajeva oboljenja sličnih gripu. U cirkulaciji su tri soja virusa, a grip je potvrđen u svim okruzima u zemlji.

Dr Jelena Mitrović, načelnica Pedijatrije DZ Čukarica kaže za RTS da je ove godine grip došao u "pravo vreme". Napominje da je do juče u tom domu zdravlja bilo 50 do 70 pregleda dnevno, uglavnom školaraca.

Ovih dana mnogi se žale na malaksalost, visoku temperaturu, curenje nosa, i druge simtome. Dr Jelena Mitrović je gostujući u Dnevniku RTS-a izjavila da je pre nekoliko dana, kada je izjavila da hara virus gripa, taj utisak bio više nego tačan.

- Protekle dve do tri nedelje smo u našim ambulantama imali 50 do 70 pregleda dnevno, uglavnom školaraca, sa simptomima koji liče na grip. Liče, jer ne testiramo svu tu decu na simptome, ali su imali potpuno tipične simptome - visoku temperaturu, bol u glavi, mišićima malaksalost. Takva je situacija bila do juče. Sad je nešto opao broj dece sa takvim simptomima, ali nije da ih nema - kaže dr Mitrović.

foto: Jakov Simović/Promo

To, napominje, odgovara situaciji na terenu, i onome što "Batut" određuje kao srednji intenzitet gripa.

Prema njenim rečima, grip je ove godine došao u “pravo vreme“.

- Prošle godine je dosta kasnio, imali smo u aprilu slučajeve gripa, što je iznenađujuće, ali smo ga ove godine realno i očekivali - ukazuje dr Mitrović.

Prema njenim rečima, od dece u školama krene, ali roditelji koji su dolazili su govorili da su svi preboleli ovu epizodu infekcije.

Ove nedelje je, dodaje, krenuo i stomačni virus, i dosta je nezgodan.

- Deca imaju i dijareju, slomljeni su malaksali. Imamo dosta mononukleoze, što je zanimljivo. Ona se prenosi kapljično.

Korone, kaže, sigurno ima među decom, ali nema dokaze da to potkrepim.

- Decu sa klasičnom kliničkom slikom za koronu testiramo. Ali, sigurno među ovom decom koja su prošla razne respiratorne infekcije ima i korone. To što mi sada znamo da je grip, malo pomera dane kada bi trebalo da se zabrinemo uopšte za bolest. Grip može da se iskomplikuje, ali se najčešće ne iskomplikuje - ističe dr Mitrović.

Ukazuje da je povećano interesovanje za MMR vakcinu.

foto: Profimedia

- Ljudi koji su odlagali, neki iz straha, a neki jer su im deca stalno bila bolesna, a dete mora biti zdravo da bi primilo vakcinu, sad su se javljali. Imali smo i sumnjivih slučajeva, a svaki taj slučaj prijavljujemo Gradskom zavodu. Kolege iz Gradskog zavoda odlaze, testiraju tu decu. Za sada nismo imali potvrđenih na teritoriji Čukarice. Nadamo se da će se vakcinisati, ne samo Čukaričani, nego i svi ostali, da najzad zaboravimo na morbile.

Kurir.rs/ RTS