PRESUDA VIŠEG SUDA U BEOGRADU 11P3 369/18

U IME NARODA

VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Jasna Lozuk, sudija pojedinac u parnici po tužbi tužioca Roberta Atanasijevića iz Negotina, koga zastupa punomoćnik Mlađan Marjanović, advokat iz Beograda, protiv prvotuženog "Adria media group" (AMG) d.o.o. iz Beograda, Nemanje Pajića iz Beograda i Rajka Nedića iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Branislav Glogonjac, advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost spora 440.000 dinara, doneo je nakon usmene, javne i glavne rasprave zaključene dana 28. 4. 2021. godine sledeću PRESUDU

*DOZVOLJAVA SE subjektivno preinačenje tužbe. *USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Roberta Atanasijevića pa se obavezuju prvotuženi izdavač dnevnih novina Kurir: Najuticajnije dnevne novine Balkana AMG, Nemanja Pajić, odgovorni urednik dnevnih novina Kurir u vreme objave teksta na dan 24. 3. 2018. godine, i Rajko Nedić, odgovorni urednik dnevnih novina Kurir, da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda objavljivanjem teksta u štampanom izdanju novina Kurir, dana 24. 3 2018. godine pod naslovom "Ćutali na saslušanju - trojici dilera kokaina pritvor do 30 dana. Više se plaše narko-šefova nego robije od 12 godina" solidarno isplate iznos od 120.000 dinara sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom počev od 28. 4. 2021. pa do isplate.

*USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Roberta Atanasijevića pa se obavezuju prvotuženi izdavač dnevnih novina Kurir: Najuticajnije dnevne novine Balkana AMG, Nemanja Pajić, odgovorni urednik internet portala kurir.rs u vreme objave tekstova na dan 23. 3. 2018. i 24. 3. 2018. i Rajko Nedić, odgovorni urednik portala kurir.rs, da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda objavljivanjem teksta na portalu kurir.rs dana 23. 3. 2018. pod naslovom "Ovi su pripadnici vojske koji su pali sa čistim kokainom: Uhapšeni posle filmske potere po Negotinu! Dok su bežali, drogu bacili kroz prozor" i dana 24. 3. 2018. pod naslovom "Ćutali na saslušanju - trojici dilera kokaina pritvor do 30 dana. Više se plaše narko-šefova nego robije od 12 godina", solidarno isplate iznos od 120.000 dinara sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom počev od 28. 4. 2021. pa do isplate. * USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Roberta Atanasijevića pa se obavezuju prvotuženi izdavač dnevnih novina Kurir: Najuticajnije dnevne novine Balkana AMG, Nemanja Pajić, odgovorni urednik dnevnih novina Kurir u vreme objave teksta na dan 24. 3. 2018. godine, i Rajko Nedić, odgovorni urednik dnevnih novina Kurir, da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog povrede prava na privatan život i lični zapis objavljivanjem fotografije bez pristanka tužioca u štampanom izdanju novina Kurir od dana 24. 3. 2018. u okviru teksta "Ćutali na saslušanju - trojici dilera kokaina pritvor do 30 dana. Više se plaše narko-šefova nego robije od 12 godina", solidarno isplate iznos od 100.000 dinara sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom počev od 28. 4. 2021. pa do isplate.

*USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Roberta Atanasijevića pa se obavezuju prvotuženi izdavač internet portala kurir.rs Nemanja Pajić, odgovorni urednik internet portala kurir.rs u vreme objave tekstova na dan 23. 3. 2018. i 24. 3. 2018. i Rajko Nedić, odgovorni urednik portala kurir.rs, da tužiocu na ime nematerijalne štete zbog povrede prava na privatan život i i lični zapis objavljivanjem fotografije bez pristanka tužioca u na internet portalu kurir.rs dana 23. 3. 2018. u okviru teksta pod naslovom: "Ovi su pripadnici vojske koji su pali sa čistim kokainom: Uhapšeni posle filmske potere po Negotinu! Dok su bežali, drogu bacili kroz prozor", kao i dana 24. 3. 2018. u okviru teksta pod naslovom "Ćutali na saslušanju - trojici dilera kokaina pritvor do 30 dana. Više se plaše narko-šefova nego robije od 12 godina", solidarno isplate iznos od 100.000 dinara sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom počev od 28. 4. 2021. pa do isplate.

*OBAVEZUJE SE trećetuženi Rajko Nedić, odgovorni urednik portala kurir.rs, da trajno ukloni fotografije tužioca objavljene na internet portalu kurir.rs dana 23. 3. 2018. u okviru teksta pod naslovom: "Ovi su pripadnici vojske koji su pali sa čistim kokainom: Uhapšeni posle filmske potere po Negotinu! Dok su bežali, drogu bacili kroz prozor", kao i dana 24. 3. 2018. u okviru teksta pod naslovom "Ćutali na saslušanju - trojici dilera kokaina pritvor do 30 dana. Više se plaše narko-šefova nego robije od 12 godina", u roku od osam dana od dana prijema pisanog prepisa presude. *OBAVEZUJE SE trećetuženi Rajko Nedić, odgovorni urednik dnevnih novina Kurir i portala kurir.rs, da o svom trošku objavi uvod i izreku prvostepene presude u istoj rubrici, na istoj strani, bez ikakvog komentara i odlaganja, a najkasnije u narednom broju, odnosno narednog dana od pravosnažnosti presude.

*ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca za objavljivanje obrazloženja prvostepene presude KAO NEOSNOVAN. *OBAVEZUJU SE prvotuženi i drugotuženi da tužiocu solidarno naknade troškove parničnog postupka u iznosu od 92.700 dinara u roku od osam dana od dana prijema pismenog otpravka presude.