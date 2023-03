"SATANISTI PRVO OVLADAJU UMOM, A KAD DOĐU DO DUHA, GOTOVO JE" Sektolog upozorio: Biraju žrtve zbog ovih osobina ličnosti (VIDEO)

Krvavi pir koji je potresao Srbiju zastrašujuć je, jer je, pored strahovitog načina ubistva, na licu mesta pronađen nož sa urezanim pentagramom, koji se smatra satanističkim simbolom.

Mladić iz Apatina, podsetimo, uhapšen je juče i sumnjiči se da je u ponedeljak ujutro svirepo ubio staricu B.M. (83) u njenoj porodičnoj kući u Apatinu. Osumnjičeni živi nedaleko od dela grada u kom je živela i nesrećna starica i relativno dobro je poznavao prilike u toj porodici jer je, navodno, bio školska generacija sa bakinom unukom.

Osumnjičeni navodno ima i istetoviran taj simbol na svom telu, pa se spekuliše da je reč o ritualnom, satanističkom ubistvu.

Da li je tako zanimalo je urednicu i voditeljku jutarnjeg programa Snežanu Petrović.

Gost u jutarnjem programu Redakcija, je jedan od najpoznatijih sektologa Sladjan Mijaljević, koji je dao uvid na ova strahovita dešavanja u Apatinu.

- To što je nož ostavljen na mestu zločina govori o tome da ubicu nije zanimalo šta će posle zločina biti. Njegov jedini cilj bio je da ubije baku. Pentagram je jedan okultistički znak, koji se koristi u crnoj i beloj magiji, na koji najviše prava polažu satanisti. On im je najznačajniji simbol - rekao je Miljaljević pa pojasnio šta predstavljaju ovi satanisti, odnosno po čemu su prepoznatljivi.

- Oni su opasni kao i svaka druga sekta. Ali su u svom veroispovedanju najbrutalniji. Svaki njihov istup izaziva pažnju i uznemirenje javnosti. Žrtvovanje ljudi i životinja je prilično strahovito. U klasifikaciji oni su deklarisani kao totalitarni i destruktivni. Prvo prema sebi, a onda prema drugima. Oni su apsolutno suprotni svim religijama. To su ljudi koji prave probleme prvo sebi, pa onda drugima. Tamo gde neko slavi život, oni slave smrt. Ako živite u njihovoj blizini vi ste u potencijalnoj opasnosti - rekao je Miljaljević.

03:20 Ubistvo u Apatinu zgrozilo javnost

Prisetio se situacije u Mirijevu gde je sin ubio majku sa mnogo uboda nožem. Podvukao je bitne karakteristike po kojima ih možemo prepoznati.

- To su plašljivi ljudi, labilne i neostvarene ličnosti koje nađu podršku u rukovodiocima ovih sekti. Svaki postupak u ovim sektama je inicijacija za neki viši čin. Oni su mirni i povučeni, sve dok ne treba da ubiju nekog. Kada dobiju zadatak da nekog ubiju, kao vrhunac, dešava se da ne mogu da ubiju svoje najbliže i onda dignu ruku na sebe. Jer je to njihovo vodstvo: Ili nekog ubi, ili se ubij - rekao je on.

U Vojvodini je najveći broj ovih sekti.

- Prvo mesto gde su najjači i gde je najveći broj ove literature je Vojvodina, pa zatim Beograd. Ove sekte ne rade na široj javnosti. Ove sekte biraju ljude sa kojima mogu lako da manipulišu, koji su spremni da izvršavaju zadatke i to im je cilj. Malo, malo pa imamo brutalno ubistvo. Imamo ubistvo šest vojnika u kasarni 90-ih godina i to istetoviran datum na ruci ubice kada to ubistvo treba da učini. Lekarska komisija koja je primala tog čoveka je previdela ovaj datum, a taj datum je dolazio za par meseci - ispričao je, pa dao primer sličnih sekti po svetu, koje su naoružanije od specijalnih policija, zbog čega im je teško stati na put.

- Njihova fundamentalna teologija je destruktivna jer postoji samo njihovo učenje i zato su totalitarni i spremni su da njihovo učenje bude prvo u svetu i ne priznaju nikog drugog. Sloboda veroispovesti postoji do onog momenta dok vaša veroispovest ne ugrožava slobodu drugog čoveka. Vi ste potencijalna opasnost - rekao je, pa ukazao na šta impliciraju ova sve češća dešavanja.

- Ljudi koji rukovode svetom i izazivaju ratove, stalo im je do toga da pojedine ubice protežiraju i stvaraju im ambijent da oni mogu da ubijaju. Svaka država koja ne sprovodi svoje zakone i nije donela zakone da zaštiti svoj narod ima ovaj problem. Niko ne zaslužuje ovakvo monstruozno ubistvo, čak ni najveći zločinci, šta je ta baka skrivila? Oni preko uma dođu do duha. I onda čovek poveruje u tu istinu i teško je to izbaciti iz njega. Vrlo, vrlo teško se izlazi iz ovakvih sekti - rekao je, uz dopunu:

- Ne može se izaći sam. Porodica se obraća policiji, ako je neko destruktivan, ako nije destruktivan obraćaju se psihijatrima. Kao u svakom lečenju zavisnosti formira se grupa koja se bavi ovim, ali ne možeš sam izaći iz sekte - rekao je.

