SRAMNO MALTRETIRANJE PROFESORKE: Nasilnim učenicima iz Trstenika jedinica iz vladanja! To ne znači ništa, prosvetari šokirani!

Dvojica učenika Tehničke škole u Trsteniku koji su 9. novembra sa još jednim đakom, koji se nakon incidenta ispisao, izmakli stolicu profesorki, snimali i snimak poniženja plasirali na društvene mreže, kažnjeni su jedinicom iz vladanja na sednici Nastavničkog veća pre dva dana, saznaje Kurir.

- Učenici mogu da završe razred, odnosno svoje trogodišnje školovanje sa jedinicom iz vladanja početkom juna bez ikakvog problema - otkriva Kurirov izvor.

Ponižena profesorka foto: Privatna arhiva, Printscreen

- Nastavničko veće ne može da revidira ovu odluku, ali zakonski odeljenski starešina može da predloži Odeljenskom veću da se popravi ocena iz vladanja koja nije dobijena na osnovu neopravdanih izostanaka. To je apsurd zakona, đak koji ima između 25 i 30 neopravdanih ima jedinicu iz vladanja i ne može da popravi ocenu, a deca koja prave prekršaj mogu da poprave ocenu - ističe izvor.

Otkriva i da je Nastavničko veće zasedalo dva puta jer nije bilo kvoruma za donošenje odluke, zato što pojedini zaposleni, kako kaže, ne žele da daju legitimitet novom direktoru ove škole. Direktor Velibor Jovković nam je rekao da ne želi da komentariše i da su podaci prosleđeni Ministarstvu prosvete.

Jasna Janković foto: Zorana Jevtić

Jasna Janković, predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže za Kurir da je suština ove priče da nasilnike ne kažnjavamo.

- Jedinica iz vladanja ne znači apsolutno ništa zato što oni završavaju školovanje, a čak i da žele da ga nastave, s obzirom na to da su trogodišnji smer, bez problema bi se upisali bilo gde. Pisaće im to u svedočanstvu, ali koga to uznemirava?! To što ta ocena ulazi u prosek, to opet ne znači ništa, jer pitanje je da li je tim đacima uopšte i bitan prosek.

Podsetimo, jedan od učenika nasilnika koji je snimak postavio na društvene mreže se ispisao iz škole dok je trajao vaspitno-disciplinski postupak. Prvobitno je Nastavničko veće donelo odluku o isključenju dvojice učenika, međutim, odluka je poništena jer jer utvrđeno da je doskorašnji direktor Milan Glidžić napravio niz proceduralnih grešaka. On je nedavno podneo ostavku na tu funkciju.

Milorad Antić foto: Kurir Tv

Milorad Antić predsednik Foruma srednjih stručnih škola smatra da je ova odluka skandalozna i predstavlja potpuni krah obrazovanja u Srbiji.

- Da li neko ko napravi ovakav incident u kome je jedna profesorka mogla ozbiljno da se povredi, pa čak i da strada, a koja zbog svega što se desilo i dalje trpi ozbiljne psihičke posledice, treba da bude vraćen na nastavu u istoj školi? Posledica ovakvih loših odluka, koje ne povlače nikakvu odgovornost onih koji čine nasilje je to da je broj slučajeva napada na profesore u školama u Srbiji u velikom porastu - naveo je Antić.

