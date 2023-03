TEMPERATURA PADA ZA 10 STEPENI, RHMZ NAJAVIO ZAHLAĐENJE: Padavine ne prestaju! U ovim delovima Srbije KIŠA PRELAZI U SNEG

U Srbiji će danas doći do zahlađenja sa kišom koja se premešta od severozapada ka jugu, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu Srbije padavine prestaju sredinom dana uz razvedravanje po Vojvodini. Kasnije popodne padavine prestaju i u centralnim predelima, a zadržavaju se samo na jugu do kraja dana.

Na planinama kiša prelazi u sneg iznad 1.000 metara nadmorske visine. Vetar umeren severni i severozapadni, u Vojvodini i Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak ispod normale.

Jutarnja temperatura od 6°C do 10°C, maksimalna u toku jutra i prepodneva od 9°C na severu do 13°C u Negotinu i u padu tokom popodneva. Minimalna temperatura biće na kraju dana od 2°C na severu do 6°C na jugu Srbije. Uveče samo na jugu sa kišom u nižim predelima i snegom u planinama, a u ostalim krajevima suvo uz razvedravanje. Temperatura u 22h od 2°C do 6°C.

Zahlađenje

Mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Danas hladnije za 7 do 10 stepeni i pojačanje severozapadnog vetra.

Najhladniji dan će biti nedelјa sa dnevnom temperaturom od 8 do 12 °S. U nedelјu i ponedelјak očekuju se i slabi mrazevi na 2 metra, a u ponedelјak i umereni prizemni mrazevi. Početkom naredne sedmice malo do umereno oblačno i suvo - u košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra. Kiša se ponovo očekuje u sredu.

Upaljen meteo alarm

U istočnoj Srbiji danas je na snazi žuti meteo alarm zbog vetra, a to znači da vreme može biti potencijalno opasno.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", objavio je RHMZ.

