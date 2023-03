AGRESIVNI UČENIK IZ LOZNICE DRŽI CELU ŠKOLU U STRAHU! Donosi bokser, deci jezivo preti, napada i roditelje: Živ nećeš izaći (FOTO)

Učenik OŠ "Vuk Karadžić" u Loznici već skoro četiri meseca maltretira mlađe đake, preti im bokserom, podiže stolice da ih gađa, a škola još ne može da nađe rešenje da njegovu strahovladu zaustavi, upozoravaju za Kurir zabrinuti roditelji.

Ističu da taj dečak ne miruje od decembra prošle godine kad je u školi napravio prvi incident jer je nasrnuo na dvojicu učenika i majku jednog od đaka, zbog čega je dolazila i policija.

- Pre petnaestak dana je taj dečak u školu doneo bokser, koji je pokazao dvojici drugara i zapretio da će ga upotrebiti na njima ako ga prijave. Jedan je to učinio i već 15 dana ne ide u školu jer je taj dečak kazao da će "ako dođe, u školu ući, a iz nje neće izaći". Taj bokser nisu mogli da mu oduzmu ni pedagog ni učiteljica, već je to uradio direktor. Na svom Instagram profilu je objavio da će "drukare" za bokser "platiti". Posle incidenta u decembru molbom su reagovali roditelji učenika nižih razreda, zabrinuti za sigurnost svoje dece, da škola dodeli tom dečaku pratioca koji će biti odgovoran za njegovo ponašanje i da mu se pruži adekvatna stručna i vaspitna pomoć. Nemamo ništa protiv škole, direktora, ni tog deteta, ali ovo je situacija koja preti da izmakne kontroli sa ozbiljnijim posledicama. Direktor i dalje tvrdi da je sve preduzeo i da je sad sve na policiji i socijalnoj službi - kaže T. N., jedan od zabrinutih roditelja.

Poslednji incident je njegov pokušaj da stolicom udari u glavu druga iz razreda, što je zahvaljujući reakciji druge dece i učiteljice sprečeno.

- Zbog toga što je pomislio da mu je moj sin nešto rekao na času, krenuo je da ga udari stolicom u glavu. Pozvan sam u školu i kada sam mu se obratio kao svom detetu pitanjem: "Sine, što ti treba da praviš problem" on je skočio i mene da udari uz rečenicu: "Šta mi možeš ti!" Po meni on nije ništa kriv, maloletan je i njemu sigurno treba pomoći. Bili smo kod direktora, razgovarali, ali je rekao da su im "ruke vezane" i da je osnovno obrazovanje obavezno. Želimo da nam neko garantuje sigurnost naše dece kada idu u školu, a ne da ih tamo šaljemo sa strepnjom. Niko ne zna šta se sledeće može desiti - priča S. N., otac jednog od đaka.

Roditelji zahtevaju da škola nešto preduzme, da se agresivnom dečaku pomogne, a njihovoj deci omogući normalna atmosfera dok su u školi. Dodaju da su se ovih dana obratili i gradonačelniku za hitan sastanak povodom niza nemilih događaja u školi.

Roditelji navode da, prema njihovim saznanjima, agresivni dečak neće ići u školu narednih petnaestak dana, a isto je bilo i u decembru, ali to nije donelo promenu njegovog ponašanja. Kažu i da će, ukoliko se ništa ne reši narednih dana, preduzeti i neke druge korake, poput protesta, jer je situacija neizdrživa i ne mogu da šalju decu u školu strepeći za njih. Neki ne isključuju ni mogućnost premeštanja dece u drugu školu.

DIREKTOR VLADAN ANDRIĆ

Čekamo reakciju policije i CSR

Vladan Andrić, v. d. direktora OŠ "Vuk Karadžić", potvrdio je za Kurir da je problematični dečak nedavno u školu doneo bokser, koji mu je uzet i to je prijavljeno policiji. Ističe da je za ponedeljak zakazan drugi konsultativni sastanak s predstavnicima lozničke policije i Centra za socijalni rad (CSR).

- Očekujem da u ponedeljak vidimo šta su uradili policija i Centar za socijalni rad, sad je na njima sve. Pisali smo i interresornoj komisiji i tražili pratioca, da neko bude uz njega dok je u školi. Mi smo sve mere preduzeli što se tiče zaštite naših učenika od nasilja, primenili procedure resornog ministarstva, zasedanje tima protiv nasilja je svaki dan, obaveštavanje školske uprave, roditelja. Najveći problem je što majka tog deteta ne sarađuje. Poslali smo joj tri pismena poziva da dođe na razgovor, ali nije došla, a na telefonske pozive se ne javlja. Čim on dođe u školu, pozovemo policajca da prošeta po dvorištu. Učiteljica je stalno uz njega, u smeni su četiri dežurna nastavnika i svaki gleda samo gde je on, svela se škola od 500 učenika da strahuje od jednog deteta. Roditelji su korektni, dolaze svaki dan kod mene, razgovaramo, obaveštavam ih šta se dešava, šta škola radi, tražimo zajedno rešenja. Inače, ulazim svaki dan bar jednom u tu učionici i on uvek sedi normalno. Učiteljica kaže da bi, da konstantno radi, bio među boljim učenicima - rekao je Andrić.