SATANISTI ORGIJAJU I UBIJAJU PO SRBIJI: Sektaši obavljaju svoje jezive ritualei po svom verskom kalendaru

Sektolozi objašnjavaju da zločini koji su šokirali javnost imaju veze sa sektaškim kalendarom. Svaki incident je zapravo deo sistema inicijacije. Ritualno ubistvo starice Bosiljke M. (83) iz Apatina i skrnavljenje fasade crkve Uspenja presvete Bogorodice u Smederevu delo su satanista koji haraju po Srbiji, a koji na taj način proslavljaju jedan od svojih praznika.

Sektolog Slađan Mijaljević, objašnjava da nije slučajno što su se ovi nemili događaji dogodili gotovo u isto vreme. Kako objašnjava, sektaši imaju svoj verski kalendar i na osnovu njega obavljaju jezive rituale. Mijaljević navodi da u zavisnosti od vremenskog perioda koji određeni pripadnik sekte provede u ovoj zajednici zavisi i obred inicijacije koji će on obaviti tačno u vreme određenog sektaškog praznika. Kako ističe, siguran je da su se u Srbiji dogodili i drugi sektaški incidenti povodom satanističkog praznika, a za koje javnost nije saznala.

Koraci inicijacije

- Ovaj što je crtao simbole pentagrama po crkvi u Smederevu, po svemu sudeći, kratko je u sekti i on se priprema za naredne oblike inicijacije koji se gradiraju po brutalnosti. S druge strane, Petar B., koji je osumnjičen da je ubio staricu u Apatinu nožem sa ugraviranim pentagramom, a kod koga je policija pronašla satanističke crteže i sektaške predmete, u sekti je sigurno nekoliko godina. Na njegovom telu su uočene i tetovaže sa pentagramom i sve ukazuje na to da je ovaj mladić ubistvom starice izvršio pretposlednju inicijaciju. Posle ubistva u sektama, sledi samoubistvo! Ono je poslednji oblik inicijacije i na taj način sektaši vide pobedu nad hrišćanstvom. Smatram da prisvajanje imovine onoga ko se ubio za sektu nije primarni cilj ovih fanatika, već isključivo pobeda đavola - kaže naš sagovornik.

- Ona nije imala više od 50 kilograma. Znao je da se neće opirati i da će je lako ubiti. To mu je, nažalost, i pošlo za rukom. Nije poznato kada je on od bake uzeo čarape i maramu, da li pre ubistva ili nakon što ju je zaklao. Takođe, istraga će utvrditi da li je Petar pre ubistva već dolazio u goste kod Bosiljke, odnosno da li je pripremao ovaj zločin - kazao je naš sagovornik.

On ističe da u ovakve, najopasnije sekte ulaze dobrostojeći ljudi, dok za svoje žrtve prilikom napredovanja u sekti kroz obrede inicijacije u najvećoj meri biraju siromašne građane.

- Petar B. je samo jedan od onih sa dubljim džepom koji su odlučili da služe đavolu. U sektama retko ima onih koji ne pripadaju srednjoj i višoj klasi. Ono što se razlikuje od inicijacije do inicijacije jeste brutalnost! Ne treba zaboraviti da su u prošlosti upravo najjezivije zločine u Srbiji činili pripadnici sekti. Tu je jezivo ubistvo šest vojnika, zatim ubistvo babe koju su dve devojke ubole 137 puta nožem, ali i ubistvo dečaka od pet godina i njegovog ujaka motornom testerom - kaže Mijaljević.

Sotona im je Bog

Sektolog Dimitrije Pastuović navodi da satanisti u svojim obredima koriste hleb, krv i opijate. Kako objašnjava, upravo su opijati njihov tamjan. On objašnjava da sve satanističke organizacije kopiraju jedne od drugih rituale i sve se mole istom bogu - sotoni.

- Strašno je da naš narod, koji je uvek bio uz svoju crkvu, doživi najezdu manipulativnih pojedinaca koji brišu razliku između religije i kultizma. Oni nas uče kako da se punimo energijom, žene sa četiri razreda škole su postale psihoterapeuti, među mnogima od njih ima satanista - navodi Pastuović.

Bivši pripadnik sekte: Pio sam krv svoje devojke

Luka Vuković, koji je sa svega 16 godina ušao u satanističku sektu, kaže da je siguran da nije slučajno to što je Petar P. ostavio nož u dvorištu starice koju je ubio.

- Siguran sam da je želeo da se iskaže, da svi znaju da je to satanističko ubistvo. Ovaj dečko je pripadnik neke veće sekte u kojoj se od članova zahteva ubistvo i samoubistvo. Ja sam bio član manje satanističke organizacije u koju sam ušao preko druga. U početku mi je bilo lepo, a posle je počelo veličanje simbola kao što su troduple šestice i pentagrami. Kroz manipulaciju su me ubedili da će droga da me poveže sa sektaškim bogom, pa sam počeo i da se drogiram. Dve godine sam proveo tamo i bukvalno sam se jedva izvukao. Od mene su tražili da ubijam životinje, spavam na grobovima i da ih skrnavim. Čak sam na njihovu naredbu pio i krv svoje devojke. Bilo je tu i seksa na groblju - kaže Vuković.