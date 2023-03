RIZIKUJU ŽIVOT SVOJE DECE ZBOG LAJKOVA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA!? Roditelji u vožnji izlažu decu ozbiljnoj opasnosti!?

Pojedini roditelji rizikuju živote svoje dece tokom vožnje i to zbog verovali ili ne, imidža na društvenim mrežama! A da situacija bude još gora, takvo ponašanje nailazi na odobravanje na društvenim mrežama, što nažalost podstiče roditelje da nastave da rizikuju i svoj život, ali i život nedužnog deteta.

foto: Kurir televizija

U poslednje vreme sve češće na društvenim mrežama viđamo snimke mališana koje se voze na prednjem sedištu, bez pojasa, ili čak u krilu vozača. Da li je zavisnost od društvenih mreža dovela do toga da su roditelji, u toku vožnje, spremni da ugroze život svog deteta zarad lajkova?

foto: Kurir televizija

Takvo neodgovorno ponašanje roditelja, nažalost nije retkost u društvu. A ono između ostalog, pokazuje i koliko smo kao nacija neobrazovani u saobraćajnom smislu. Naročito ukoliko se u obzir uzme I činjenica da dete mnogo teže podnosi važdušni jastuk, te da je ono podložnije povredama nego odrastao čovek.

foto: Kurir televizija

- Gine se od usporenja. Pri brzini 60km/h I udaru u zid, javlja se dvadeset gravitacija usporenja. Drugim rečima, srce koje je 300 g kod odraslog čoveka, sada je 6 kg. Kada se otvori vazdušni jastuk zbog sudara, on povređuje po licu, to uopšte nije mekano jer on za par stotina sekunde mora da se otvori, znate koja je to sila - kaže Milan Vujanić, stručnjak za bezbednost saobraćaja. Poslednja istraživanja pokazuju da je upotreba dečijeg sedišta ušla u rutinu tek kod oko 70 odsto roditelja dece starosti do 3 godina, a tek 48 odsto roditelja dece starosti od 4 do 12 godina.

foto: Kurir televizija

Kazne su 5.000 dinara za nepropisno prevoženje dece Vozač kada drži dete u krilu, kazna je 15 dana zatvora ili novčana od 100 – 120.000 dinara. Takođe, ukoliko prevozimo dete van predviđenog mesta, kazna je ista - rekao je Mirko Koković iz agencije za bezbednost saobraćaja. Materijalna kazna, kako pokazuje praksa, teško menja stav roditelja. Predlozi stručnjaka su da kazne budu efikasnije, tj. da se umesto novčanih kazni, prekšiocu oduzime vozilo ili dozvola na određen vremenski period.

02:37 RIZIKUJU ŽIVOT SVOJE DECE ZBOG LAJKOVA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA!? Roditelji u vožnji izlažu decu ozbiljnoj opasnosti!?

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud