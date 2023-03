IAB MIXX AWARDS 2023: Otvorene prijave za prestižnu nagradu za najbolje digitalne kampanje i projekte

IAB MIXX Awards je prestižna godišnja dodela nagrada u okviru IAB DIGITAL DAY konferencije a kreirana je za celokupan digital marketing ekosistem: brendovi, nove tehnologije, digital, mediji, agencije i kultura.

U vremenu sa povećanom količinom dostupnih podataka, kompanije se trude da kreiraju personalizovano iskustvo njihovim korisnicima, a sa povećanom brigom o zaštiti podataka i privatnosti, kompanije su pod pritiskom da budu što transparentnije kako prikupljaju podatke. Artifical Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) se sve više koriste da unaprede marketing strategije kroz analizu podataka i predviđanje ponašanja korisnika. Influencer Marketing nastavlja da bude popularan način za brendove da dodju do njihovih ciljnih grupa ali sa povećanim brojem influensera i platformi , brendovi su sve oprezniji i traže autentične i angažovane influensere. Humanitarne akcije organizovane preko društvenih medija i sajtova sve više uzimaju učešće u rešavanju problema zajednice, posolodavci koji žele da privuku, zadrže ili angažuju zaposlene u kompaniji, potencijal prisustva na TikTok platformi ali i viralni radovi sa minimalnim budžetom koji postižu maksimalne rezultate navode nas da IAB MIXX Awards (Marketing and Interactive Exellence Awards) ove godine gubi neke stare i dobija šest novih kategorija:

Employer Branding, Tik Tok, Social Good, Viral, Publisher Project, Digital Communication within Government,International and Non- Profit Organisations. Takođe, sve kategorije su dobile osveženje kada su u pitanju opisi i kriterijumi.

Radovi se u skladu sa ciljevima kampanje ili projekta, kao i ranijih godina, mogu prijaviti u jednoj ili više kategorija.

U svakoj kategoriji se dodeljuje po jedna nagrada, a žiri će svojim ocenama odrediti pobednika za sledećih 17 kategorija:

Brand Advertising;

Cross Media Integration;

Innovation;

E-commerce;

Product Launch;

Community Building;

Video Advertising;

Content;

Effectiveness;

Influencer Marketing;

Social Media;

Employer Branding;

Viral;

TikTok;

Social Good;

Publisher Project;

Digital Communication within the Government, International and Non-Profit Organisations

Za IAB MIXX Grand Prix, najprestižniju nagradu takmičenja, boriće se pobednički radovi iz svih kategorija, dok će odluku o dobitniku Grand Prix-a doneti stručni žiri tajnim glasanjem na sam dan svečane dodele. Kompanija koja je dobitnik Grand Prix-a ima mogućnost nominacije člana stručnog žirija za naredno takmičenje IAB MIXX Awards Serbia.

Radovi se mogu prijaviti najkasnije do 03. aprila 2023. godine, a pobednici IAB MIXX AWARDS 2023 će biti javno predstavljeni 18. maja prilikom svečane ceremonije dodele nagrada u okviru konferencije DIGITAL DAY.

Stručni žiri, ove godine regionalni i najbrojniji do sada, činiće: Predsednik žirija – Goran Jankulovski, Menadžment partner/direkcije projekata- Žiška, Elena Tenžera, Group Account Director-DRIVE, Natalija Čorbić, Strategic Planner- Pioniri Communications, Jana Savić Rastovac, Executive Creative Director- McCann Beograd, Stefan Gajić, Creative Lead & Art Director- Direct Media United Solutions, Milena Maksić, Digital Director-Ovation BBDO, Vlatko Mladenović, Executive Creative Director- Polet Grupa, Milena Đorić Gudurić, direktorka marketinga- Mastercard, Martina Petrović, rukovodilac korporativnih komunikacija- Lidl Srbija, Milan Perić, Marketing and Communications Director- Carslberg Serbia Group, Andrej Kugonič, Head of Marketing- Nordeus, Ivona Marinković, Senior Product Manager- L'Oreal, Daniel Fazlić, SE Europe countries –Bosnia and Herzegovina, Croatia, North Macedonia, Serbia and Slovenia, Đorđe Janković, Managing Partner & Creative Director- Friday Finally, Nađa Jokanović, izvršna direktorka i suosnivačica, WANNABE MAGAZINE,

Kristina Ilić, Creative Strategy Lead-Degordian.

Dodela nagrada MIXX Award se realizuje u organizaciji IAB Serbia od 2016. godine, kao jedina globalno priznata nagrada za najbolja ostvarenja u digitalnoj industriji.

Pozivamo sve zainteresovane da se informišu o pravilima dodele nagrada na mixx.rs.

O IAB Serbia

Interactive Advertising Bureau – IAB Serbia je udruženje koje je osnovano 2009. godine sa ciljem da aktivno podržava rast, razvoj i edukaciju tržišta digitalnog i interaktivnog marketinga u Srbiji. Kao deo globalne IAB mreže i član IAB Europe, IAB Serbia nastoji da pomogne učesnicima u medijskoj i oglašivačkoj industriji da napreduju u digitalnoj ekonomiji. Članstvo čine više od 70 medijskih i digitalnih agencija, izdavača, brendova i tehnoloških firmi odgovornih za prodaju, isporuku i optimizaciju digitalnih oglasa, kao drugih kompanija koje ulažu svoje budžete u digitalne kampanje.

