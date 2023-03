BUJICOM DOBRIH DELA PROTIV SUŠE U AFRICI: Donacije kompanije Mozzart u Keniji spašavaju živote

Iako na tržištu Kenije posluje tek nešto duže od pet godina, društveno odgovornim radom i snažnom podrškom zdravstvenom sistemu kompanija Mozzart već je ostavila dubok trag u ovoj afričkoj zemlji. Inkubatori, sterilizatori, kreveti, ekrani za praćenje stanja pacijenata, boce za kiseonik samo su deo opreme koju je Mozzart donirao bolnicama u Najrobiju i okolini. Najvrednijim se pokazao upravo inkubator doniran bolnici Waithaka Health Centre jer su zahvaljujući njemu spašeni životi prevremeno rođenih bliznakinja Anabel i Kristabel. Ove devojčice sada imaju dve godine i srećno odrastaju uz svoje roditelje koji koriste svaku priliku da istaknu neizmernu zahvalnost kompaniji Mozzart.

Osim vrednih donacija bolnicama, kompanija Mozzart svoj trag širom Kenije ispisuje akcijom „Sto bunara za naše zajednice“ u okviru koje je do sada pijaću vodu dobilo 12 okruga. Jedan od njih je i okrug Machakos u kojem je pre dve godine doniran bunar srednjoj školi Katanga. Kada se ima u vidu da u ovom mestu kiša ne padne i po tri godine, nije teško poverovati da je donacijom bunara život učenika, ali i svih ostalih stanovnika, zauvek promenjen.

„Ranije smo vodili više od deset đaka nedeljno u bolnicu koja je veoma daleko, zbog zaraza i bolesti izazvanih korišćenjem vode koja nije bila pogodna za piće. Mozzart nam je mnogo pomogao doniranjem bunara jer sada imamo vodu koja je čista i sigurna za piće“ istakao je Franklin Mutua, direktor srednje škole Katanga.

Koliko ovaj projekat menja živote stanovnika Kenije iz korena uverili su se i predstavnici kompanije Mozzart iz Srbije koji su posetili ovu egzotičnu zemlju na istoku Afrike. U razgovoru sa učenicima i predstavnicima uprave škole Katanga saznali su koliko im je dostupnost čiste vode olakšala svakodnevnicu. Sada više ne moraju da pešače i po 15 kilometara dnevno u potrazi za vodom za piće, pa su se i njihove ocene i volja za učenjem značajno popravile. Skromne učionice sa starim klupama i stolovima i improvizovani tereni za fudbal, košarku i atletiku u dvorištu škole dovoljni su im za osmehe na licima i zahvalnost sada kada imaju bunar sa bezbednom pijaćom vodom.

Poslednji bunar, dvanaesti po redu u okviru akcije „Sto bunara za naše zajednice“, otvoren je u okrugu Kisumu na zapadu Kenije gde se lokalno stanovništvo, prema njihovim rečima, za vodu molilo od 1945. godine. Svečanom događaju u okviru osnovne škole Obuora prisustvovali su ministarka za vodu, životnu sredinu, klimatske promene i nacionalne resurse Maryline Yanzar Agwa, predstavnici lokalne zajednice i uprave škole, pobednik Mozzartove akcije koji je izabrao lokaciju bunara John Akongo, kao i predstavnici kompanije Mozzart iz Kenije i Srbije.

“Veliko mi je zadovoljstvo da budem ovde danas i da ispred kompanije Mozzart Bet Kenija zvanično otvorim dvanaesti po redu bunar, ovaj put u okrugu Kisumu. Pristup čistoj vodi predstavlja osnovno ljudsko pravo i naš društveno odgovorni rad nastoji da pomogne zajednicama u kojima poslujemo“, istakao je Saša Krneta, menadžer tržišta Kenije u Mozzartu.

Kompanija Mozzart u okviru svog društveno odgovornog rada u ovoj afričkog državi neizbrisiv trag ostavlja i na sportskim terenima. Novi dresovi i oprema stižu do amaterskih klubova širom Kenije, a mladim talentima pruža se nada da ostvare svoje snove. Osim podrške amaterskom sportu, Mozzart je kroz naslovno sponzorstvo podržao i nedavno završen Afrički kup u hokeju na travi, što je jedan od najpopularnijih sportova u Keniji.

Jedno je sigurno – do sada je urađeno mnogo, ali ovo je i dalje samo početak Mozzartovog humanitarnog rada u Keniji. Motivi su jasni, a to je da čista i bezbedna voda za piće stigne do svih krajeva ove zemlje i da dobra dela preplave sušne predele.

