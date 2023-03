GDE JE GRANICA SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA? Macanović: Kada žena kaže "NE", to je znak! Sve ostalo je veoma širok pojam (VIDEO)

Antonije Pušić, poznatiji pod umetničkim imenom Rambo Amadeus, našao se na meti optužbi za seksualno uznemiravanje. Njega je policiji prijavila pesnikinja i producentkinja televizijske emisije "Dnevnica" na Radio-televiziji Crne Gore Lejla Kašić.

I dok Unicef prekida saradnju sa hercegNovskim umetnikom, a svi čekaju da se i on sam oglasi ovim povodom, građani širom Balkana pozabavili su se analizom ovog incidenta.

Ovim povodom sa voditeljima emisije "Puls Srbije" razgovarala je Vanja Macanović, advokat Autonomnog ženskog centra.

- Kada govorimo o seksualnom uznemiravanju za mene, za vas ne mora biti. Niko nije prijavio seksualno uznemiravanje iz prvog puta. Uglavnom se to dešava kada neko pređe granicu koju smo postavili. Tada se govori o tom osnovu za seksualno uznemiravanje. Nekad je to verbalno, nekad neverbalno - rekla je Macanović.

Ispričala je i kako je prvobitno i najbolje rešenje jasno postaviti granicu.

- Stvar je u tome što može biti na razne načine. To je napad na naš seksualni integritet. Svako od nas postavlja tu granicu i svako od nas kaže ovo je prešlo granicu. Prisustvovala sam situaciji gde čovek udara ženu po zadnjici, nasred ulice, na šta sam mu rekla da je to seksualno uznemiravanje. On mi je odgovorio, pa šta, to je moja žena. Ali, i to je seksualno uznemiravanje. To ponašanje se odomaćilo kao normalno. Kada vam neko kaže ne, vi morate tu da se zaustavite - rekla je Macanović.

foto: Profimedia Svaka treća devojka u Srbiji doživela je neki oblik seksualnog uznemiravanja, poput neželjenog priljubljivanja, dodirivanja ili unošenja u lice, pa sve do najeksplicitnijih oblika seksualnog uznemiravanja, saopštila je nevladina organizacija Autonomni ženski centar. Takođe je rečeno da je najčešći oblik seksualnog uznemiravanja, koji je zviždanje, slanje poljubaca i oblizivanje. "Devojke su značajno češće od mladića izložene pojedinačnim oblicima seksualnog uznemiravanja i mnogo više njih ume da prepozna određena ponašanja kao takva. Istraživanje je takođe pokazalo da mladi vrlo često ne umeju da imenuju ponašanja koja spadaju u seksualno uznemiravanje", rekla je predstavnica tog centra Sanja Pavlović.

Ono što je jednoj uvredljivo, drugoj ne mora biti.

- Možete vi da se šalite i da pređete određenu granicu, ali onog trenutka kada neko kaže, ovde je pređena granica, molim te zaustavi se - to je to - rekla je.

Da li postoji pravna definicija koja obuhvata ovu problematiku? - pitanje je voditelja.

- Ovo je širok pojam. Kada se institucijama prijavi da procene da li je došlo do ispunjenja tih uslova, onda se utvrđuje šta je. Najčešće je uznemiravanje putem poruka, društvenih mreža, presretanje na ulici i imate čak i da vam neka odrasla osoba traži da ulazite u interakciju koja nije prilagođena. Mi smo imali određene slučajeve koji nikad nisu procesuirani. Kada se radi o odrasloj osobi mora da postoji predlog za gonjenje, a kada je u pitanju maloletna osoba onda se odmah vodi postupak gonjenja - istakla je sagovornica Kurir TV.

Macanović tvrdi da je mnogo ovakvih prijava.

- U nekim slučajevima bili su nepoznati počinitelji. Imamo nešto oko 80 presuda, gde je sud osudio seksualne počinioce. Ono što mi savetujemo je da se pošalje jasna poruka da je to uznemiravanje i da zamolimo da se zaustavi, a u suprotnom sledi prijava. Sve zavisi od vaše reakcije i od vaših međuljudskih odnosa - rekla je Macanović.

Razlika je između mobinga i seksualnog uznemiravanja.

- Mobing može biti atmosfera straha i neprijatnosti. To na primer može biti i hijerarhijski i na istoj lestvici, dok je seksualno uznemiravanje više takvog karaktera koji ističe određene atribute. Svakako treba reagovati u oba slučajeva - rekla je Vanja Macanović.

