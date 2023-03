"OSUĐUJU NAS NA LOGOR, U SRBIJI SE MRŽNJA GAJI I ZALIVA" Nikolić: Najgori alibi im je KAD KAŽU DA IMAJU GEJ PRIJATELJA (VIDEO)

Pre deset dana u parku u centru Beograda grupa "skinhedsa" napala je četiri mladića, samo zbog toga što su bili gej orijentacije. Tom prilikom jedan od njih dobio je i povrede nožem, ali na sreću niko nije bio životno ugrožen.

Ovaj incident, upravo zato što nije usamljen, navodi nas na razmišljanje dokle smo kao društvo civilizacijski stigli, te šta bi moglo da se uradi da bi ovakvih nemilih događaja u budućnosti bilo sve manje.

O ovoj temi, ali i o drugim polemikama u vezi sa ljudskim i manjinskim pravima, koje su se poslednjih dana povele u javnosti govorili su u emisiji "Puls Srbije" na Kurir TV pevačica Alina Juhart i novinar Milan Nikolić.

- Dešavaju se incidenti na severu Evrope. Vi ste imali u Hamburgu bombaški napad na crkvu Jehovinih svedoka. Dešavaju se incidenti i u liberalnoj Americi, ali ovde je to društveni stav, ovde je to opšte prihvaćeno. Nećete vi u Americi ili severu Evrope dovesti u pitanje održavanje gej parade. To bi automatsko značilo da u društvu nešto ne valja. Ovde se mržnja gaji i zaliva. Zašto se gaji i zaliva? Zato što je dobra politička prilika. Jer se zbog opšte ne edukacije i ne znanja lako dobijaju poeni kod stanovništva - rekao je Nikolić.

Voditeljka Milica Marković podsetila je na komentare na Paradu ponosa od prošle godine gde je rečeno da pripadnici LGBT populacije mogu da se vole, ali u svoja 4 zida.

- Šta su 4 zida? To su dozvola za život. Neće vas ubiti, ali dozvoljavamo da živite logoraški. Četiri zida je kocka što znači ukidanje slobode. To nije nikakvo prihvatanje, već osuda na logor. Samo da ne krvarimo njihov idealni pejzaž u kome smo mi Srbi pravoslavci i ništa više drugo. Čak su mi i jako gadna vrsta alibija "ne, ja nemam ništa protiv, ja imam gej prijatelja". To što ti imaš gej prijatelja ne znači baš ništa - istakao je Nikolić.

- Mislim da mlađe generacije prihvataju i da se sve više priča o tome. Ali starije generacije često napominju "ja imam gej prijatelja". To stvarno nije bitno da li je gej ili nije, bitno je kakav je neko čovek što mene samo zanima - rekla je Juhart.

