"OVO SU PREDVIĐENE KAZNE ZA ŠIRENJE MRŽNJE" Stručnjaci našli rešenje za suzbijanje rasizma: Ovim zatvaramo začarani krug

Broj slučajeva zločina iz mržnje 2021. bio je najviši u poslednjih 20 godina u SAD-u, objavio je FBI u svom izveštaju pre dva dana.

Na meti zločina iz mržnje najviše su bili crnci 2021. godine Oni koji su usmereni na belce bili su na drugom mestu, a slede protiv homoseksualaca, Jevreja i Azijata.

foto: Kurir tv

Ko su žrtve zločina iz mržnje i da li postoji lek za strah od drugačijeg, pitala je voditeljka jutarnjeg programa prof. dr Zoricu Mršević sa Fakulteta za evropske pravno-političke studije i advokata Aleksandra Radivojevića.

Šta su zločini iz mržnje precizirao je Radivojević.

- Razlika između uobičajenog zločina i napad na pripadnike neke grupe je zaista nedopustiva. Naš zakon nema posebno delo koje se tiče ovih ubistava. Imate zabranu širenja verske mržnje, i to prepoznaje pravo. Uvek je nešto zbog čega se izriču veće sankcije - rekao je Radivojević, naglasivši da se ovo strogo kažnjava i da se sama mržnja rešava edukacijom.

foto: Kurir tv

Мršević podvlači ovu vrstu nasilja kao nedopustivu u bilo kom društvu.

02:57 Stručnjaci našli rešenje za suzbijanje rasizma: Edukacijom saseći koren mržnje

- Šta treba uraditi to je sprečiti zatvoreni krug nasilja koji počinje sa govorom mržnje, koji se toleriše kroz vic. Rađa se čitava atmosfera netrpeljivosti, pa mali konflikt, veći konflikt, a onda, pošto je to krug, takvi događaji izazivaju lančanu reakciju. Osnovno pitanje koje postavljaju stručnjaci je gde se prekida taj krug? Mislim da je to upravo tamo gde počinje govor mržnje i rešava se osvešćivanjem, edukacijom - zaključila je Mršević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.