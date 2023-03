REAKCIJA PETRA JEREMIĆA NA SPORNU OBJAVU RASKRINKAVANJA

Raskrikavanje danas "raskrinkava" Kurir optužujući nas da obmanjujemo čitaoce najavom "ekskluzivno" na naslovnoj strani od 15. marta, najavljajući tekst o navodima veštaka iz Visbadena o ubistvu Zorana Đinđića.

Raskrikavanje nam, u svom tumačenju novinarskih standarda, zamera što smo stavili oznaku "ekskluzivno" i tvrdi da smo obmanuli čitaoce, da su sve to mogli da pročitaju besplatno umesto da plate 50 dinara, kao i da smo svesni da se ne radi o ekskluzivnim dokumentima pa da u tekstu navode sa naslovne strane "ublažavamo" time "da su ekskluziva zapravo fotografije".

Razumemo želju Raskrikavanja da našteti Kuriru ovakvim objavama, jer često imamo zamerke na njihovo samoproglašeno pravo na neospornu istinu, ali imamo obavezu prema našim čitaocima da kažemo da Kurir nikog nije "mamio" kao i da ništa nije slagao.

Da, jeste na naslovnoj strani navedeno da je u pitanju ekskluzivan dokument prvi put u javnosti. I činjenica jeste da je taj dokument prvi put u javnosti, jer dokument niko do sada nije objavio, već samo navode iz njega, što Kurir i potvrđuje navodeći da je izveštaj čitan tokom suđenja. I na naslovnoj i u tekstu na unutrašnjim stranama je to jasno navedeno, a dodato je i da se fotografije, koje su sastavni deo dokumenta, prvi put ekskluzivno objavljuju. Dakle, činjenica jeste da ih niko do sada nije objavio tj. da ih Kurir objavljuje - ekskluzivno!

Svakom, ko je makar i jedan dan u novinarskoj sekciji učio nešto o novinarstvu, poznato je šta su naslovi, nadnaslovi, podnaslovi, oprema, naslovna strana, tekst...

kao i da ne može na naslovnoj strani da stoji sve što je navedeno u tekstu.

Naslov mora da odražava suštinu - i to je u ovom slučaju upravo tako. I nigde u pomenutom tekstu i opremi nismo nikog ni slagali, ni mamili da potroši 50 dinara. Najavili smo suštinu onoga što je unutra.

To su činjenice, bez obzira što Raskrikavanje tvrdi drugačije.

Zbog svega navedenog, zahtevamo da objave demanti, a u slučaju da se ogluše, bićemo prinuđeni da pravdu potražimo kod nadležnih institucija.

Petar Jeremić

Menadžer za etičke standarde kompanije Adria Media Group