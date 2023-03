DA LI JE ZATVOR U ŠVEDSKOJ ZAISTA OVAKAV? Nina imala pitanje za Srbe na severu Evrope, a dobila odgovor koji NIJE OČEKIVALA (FOTO)

Nina, devojka poreklom sa naših prostora, objavila je na društvenim mrežama fotografiju luksuzne zatvorske ćelije u Švedskoj i upitala članove grupe da li neko iz ličnog iskustva može da potvrdi da robijaši izdržavaju kaznu u ovakvim uslovima.

Odgovore koje je odbila od mnogobrojnih naših ljudi koji žive na severu Evrope verovatno nije očekivala.

- Ležao sam dve godine, ne samo u jednom, već u tri zatvora. Tako je baš kako na slici izgleda samo što soba ima televizor i plejstejšn, a na prozoru nema tih rešetki već je prozor bez rešetaka da osuđenici lakše podnesu robiju i osećaju se kao da nisu zatvoreni - odgovorio je Mirsad.

Mnogi, međutim, navode da je na fotografiji zapravo soba za zadržavanje u policiji, a ne zatvorska ćelija.

- Imam iskustva sa samicom, šest sati, ni kriv, ni dužan, zazidan prozor, jedna mala strunjača da legneš, česma i dugme da zoveš za WC, a oni dođu za pola sata. Zvao sam posle sve žive advokate. Rekli su mi svi da apsolutno imaju pravo bukvalno da te strpaju sa ulice i drže šest sati i da sam imao sreće što me nisu teretili za organizovanje terorističkog napada jer onda mogu da te zadrže do 78 sati... Ja odavno verujem da je ovaj sistem ovde jako truo. To sam pre tri godine i video da je tako. Navodno sam odgovarao opisu nekog lika što je prebijen. Posle mesec dana stigao mi papir na adresu nisam kriv i to je to - napisao je Bratislav.

- A druže ti nisi bio u zatvoru. Ti si bio u pritvoru... To je velika razlika. U pritvor idu mnogi na trežnjenje pa ih ujutru puste kući - odgovorio mu je jedan korisnik.

Goran je detaljno obajsnio kakva je praksa u Švedskoj.

- 96 sati maksimalno traje vreme od hapšenja do izlaska pred sud. U tih 96 sati javni tužilac odlučuje da li će vaš slučaj predati sudiji ili će vas pustiti. U tih 96 posle hapšenja i pre izlaska na sud nemate pravo ni na kakvu odštetu i ako vas puste. Ako sudija odluči da vas pritvore onda vas prebacuju u pritvorski paviljon gde ste sami u sobi koja otprilike izgeda kao na slici. Pritvor u Švedskoj je bio neograničen do prošle godine kad je posle mnogih žalbi iz EU i čak UN odlučeno da u pritvoru zatvorenik ne može biti duže od devet meseci bez podizanja optužnice odnosno početka suđenja - navodi Goran.

Dodaje da je ranije navodno bilo slučajeva da su ljudi sedeli i po tri godine bez optužnica.

- Zahtev za eventualnu odštetu ako ste oslobođeni posle pritvora u Švedskoj je ograničen tako da mislim da je maksimalan iznos oko 150 evra po danu ako nemate dugova prema državi. U protivnom nemate pravo na odštetu. Švedski pritvorski sistem je jedan od najtežih na svetu iz ugla psihofizičkog stanja zatvorenika. Izolovani ste 24h bez ikakvog kontakta. Imate pravo na sat šetnje u kavezu i to uvek sami. Tek u kasnijoj fazi, kad eventualno skinu restrikcije, možete dobiti pismo ili telefonski poziv, ali o tome uvek odlučuje tužilac. Broj samoubistava i smrtnih slučajeva je veliki u švedskom pritvoru. Pre 7 dana u istražnom zatvoru u Malmeu preminuo je jedan zatvorenik poreklom iz Srbije i to navodno od srčanog udara - tvrdi Goran.

Situacija se prema rečima jednog korisnika razlikuje od zatvora do zatvora.

- Nije baš tako kao na slici. Sve zavisi od klase zatvora i da li je hekte ili anstalt. Veliki broj nema WC, ali generalno do pre četiri- pet godina Švedska je imala dobre uslove. Sad već zatežu. Ne mogu da vam uplate pare porodica ili prijatelji. Srećom ja sam moje odslužio na vreme. E i da napomenem svi su bili različiti po pitanju uslova. Jedni bolji od drugih. Tidaholm je bio prilično OK ako uzmemo u obzir uslove, hranu... Ali opet na kraju dana zatvor je zatvor pa i da ti daju med i mleko nema tu dobrih uslova. Samo može biti mogućnosti lošijih ili boljih. Eto toliko od mene za vas Srbe iz Švedske i nadam se da niko od vas neće doživeti moju sudbinu da ovo kuca na portalu. Uzdravlje i sve najbolje - napisao je Marko.

Mnogi su stvar okrenuli na šalu.

- Zna li neko koliko je plaža udaljena - našalio se jedan korisnik.

- Ovde ko ode prosto da ne poželi da izađe - nadovezao se drugi korisnik.

